El mexicano Ulises Dávila se declara culpable de liderar red de amaño de apuestas en Australia

El exseleccionado juvenil mexicano enfrenta la suspensión de por vida y espera sentencia final en diciembre

Ulises Dávila, exjugador mexicano
Álex Martínez
9 de Octubre de 2025

Ulises Dávila, exjugador de las Chivas de Guadalajara y quien fuera una de las mayores promesas del futbol mexicano, se declaró culpable de encabezar un esquema de amaño de apuestas en Australia. La operación ilegal consistía en provocar amonestaciones intencionales durante partidos específicos para obtener ganancias económicas a través de apuestas.

Dávila, con Santos I MEXSPORT
De promesa mexicana a protagonista de un escándalo

Dávila saltó a la fama tras su destacada participación en el Mundial Sub-20 de Colombia 2011, donde México obtuvo el tercer lugar. Su talento le valió un fichaje por el Chelsea de Inglaterra. Ya en Australia, se consolidó como figura y capitán del Macarthur FC, llegando a ser nombrado mejor jugador de la A-League en 2021.

Sin embargo, la trayectoria del mediocampista tomó un giro inesperado. De acuerdo con la investigación policial, el partido clave ocurrió el 9 de diciembre de 2023 contra Sydney FC, cuando varios jugadores del Macarthur recibieron amonestaciones deliberadas en medio de una trifulca provocada por ellos mismos. Las apuestas se habían colocado para que el equipo recibiera al menos cuatro tarjetas amarillas durante el encuentro.

Ulises Dávila I MEXSPORT
Un esquema lucrativo y coordinado

Según reportes, Dávila obtuvo 200 mil dólares estadounidenses en ganancias solo por ese partido. Los futbolistas Lewis y Baccus reconocieron su participación y señalaron a Dávila como “no solo el capitán del equipo, sino el capitán del esquema”.
El 24 de junio de 2024, el Macarthur FC rescindió el contrato de los tres involucrados, y la liga australiana los suspendió de por vida.

El mexicano, en Australia I ESPECIAL
Caída personal y consecuencias legales

La historia de Dávila también está marcada por un periodo personal complicado. Desde 2022 atravesó un momento oscuro tras la muerte repentina de su esposa, Lily Pacheco, y una serie de lesiones que afectaron su rendimiento deportivo.

Actualmente, el futbolista se encuentra en libertad bajo fianza, con la obligación de presentarse semanalmente en la comisaría de Maroubra. Su sentencia final está programada para el 19 de diciembre, y mientras tanto permanece suspendido de por vida del balompié australiano.

