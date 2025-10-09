Victoria Polaca: Polonia derrota a Nueva Zelanda en partido de preparación

Con el parón de Fecha FIFA, las selecciones se juegan el todo por el todo en sus últimos partidos de eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026, sin embargo, hubo otras que usaron el descanso para prepararse de manera amistosa, tal fue el caso de Polonia y Nueva Zelanda.

Entonación del himno de Polonia | @LaczyNasPilka

Primer tiempo gris

Pese a no tener participación en las Eliminatorias Europeas, Polonia recibió en casa a la ya clasificada al Mundial de 2026, Nueva Zelanda, desde el Estadio de Silesia, en un encuentro amistoso.

Piotr Zieliński | @LaczyNasPilka

Pese a no disputar nada, ambas escuadras presentaron un cuadro competitivo, con nombres de sus principales representantes en selección y dejando 23 jugadores de calidad en el rectángulo de juego.

Desde el arranque del primer tiempo, los locales se adueñaron de la bola. Los dirigidos por Jan Urban, se fueron al frente mostrando un juego ofensivo ante su gente, llegando incluso un par de ocasiones con disparos de larga distancia y un par de remates de cabeza en tiros de esquina.

Pese al dominio Polaco, el marcador no mostró lo que ocurría en el terreno de juego y con mucha fortuna de parte de los Zelandeses, la primera mitad se fue con un cero en ambas escuadras.

Duelo Polonia vs nueva Zelanda | @LaczyNasPilka

Gol tempranero y definitivo

Al arranque de la primera mitad, ambas escuadras repitieron la dinámica y tras una buena presión de los locales, llegó el primer y único tanto del partido. Luego de ingresar de cambio, Paweł Wszołek, armó una buena jugada individual, la cual culminó en un pase perfecto a Piotr Zieliński, quien no perdonó y puso arriba a Polonia.

Luego de la anotación del dorsal ‘10’ de Polonia, la escuadra de Nueva Zelanda, intentó llegar en un par de ocasiones, sin embargo, la ordenada defensa de Polonia pudo evitar cualquier riesgo en su área.

Tras un partido cerrado y cerrado por muchas faltas en el segundo tiempo, el silbante marcó el final del juego, dejando una victoria para Polonia, la cual servirá de inspiración para los duelos de eliminatoria por venir. Por su parte, la Nueva Zelanda dirigida por Darren Bazeley, seguirá trabajando para llegar en su mejor momento a la próxima justa mundialista.

Estadio Estadio de Silesia | X