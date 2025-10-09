Lionel Messi homenajea a Miguel Ángel Russo tras su fallecimiento

Futbolistas, dirigentes, fanáticos de Boca Juniors y ahora la Selección Argentina dieron este jueves el último adiós a su entrenador Miguel Ángel Russo, fallecido tras una batalla de años contra el cáncer. La Albiceleste alista su partido amistoso ante Venezuela, sin embargo, decidieron conmemorar al equipo.

Russo falleció el miércoles a los 69 años en su hogar, tras batallar contra un cáncer de próstata que se le detectó en 2017. Su estado de salud desmejoró en coincidencia con el inicio de su tercer ciclo como entrenador xeneize al punto de tener que ser internado en múltiples ocasiones.

Falleció en entrenador | ap

“A Boca uno nunca le puede decir que no”, fue la frase de Russo que el club boquense eligió en la apertura de un video difundido este jueves en su homenaje. “Miguel, esperamos que sepas que vos también marcaste un después en nosotros. Para siempre en nuestros corazones”, expresó la institución.

El club boquense fue la última parada de una trayectoria que incluyó más 17 equipos en Argentina y el exterior a lo largo de una carrera de más de tres décadas. Allí ganó el trofeo más importante de su carrera, la Copa Libertadores 2007.

Consiguió una Libertadores | AP

Homenajearon al DT

El homenaje principal se dio en el estadio de Boca Juniors en la Bombonera. Hubo un velatorio que comenzó pasadas las 10 de la mañana hora local, con una ceremonia privada para la familia Russo, futbolistas boquenses y directivos, encabezados por el presidente Juan Román Riquelme.

Tras la noticia de su fallecimiento figuras como Lionel Messi, clubes del exterior como Real Madrid, Barcelona, Chelsea y Paris Saint-Germain, y hasta el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresaron sus condolencias.

“QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda su gente cercana”, dijo el capitán de Argentina en un mensaje por redes sociales.

Despidió a Russo | AP

Homenaje de la Selección Argentina

Lionel Scaloni, el técnico de la selección de Argentina, destacó durante una conferencia de prensa en Miami previa al amistoso del viernes ante Venezuela, que Russo “ha dejado una huella que será imborrable” y también “un legado de cómo tiene que comportarse uno en una cancha".

“Nos agarró en medio del entrenamiento, nos dejó un poco descolocados, en shock, e hicimos ese minuto de silencio", dijo Scaloni.

El velatorio de Russo se extenderá hasta el mediodía del viernes. El entierro está previsto en un cementerio privado situado en un suburbio al norte de Buenos Aires.

Guardaron un minuto de silencio por él | AP