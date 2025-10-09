Honduras y Costa Rica firman apagado empate en las eliminatorias mundialistas de Concacaf

Nada para nadie. Honduras y Costa Rica repartieron puntos tras empatar sin goles en San Pedro Sula, en duelo correspondiente a las Eliminatorias de CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo 2026. En un juego en el que los dirigidos por Miguel Herrera tuvieron las más peligrosas de gol, ninguna de las dos escuadras mostró contundencia y descendieron lugares en su grupo.

El equipo de Miguel Herrera empató sin goles | X: @fedefutbolcrc

En la primera parte, las jugadas de gol fueron escasas para ambos equipos. Sin embargo, la opción más clara la tuvo Honduras cerca del medio tiempo. Al minuto 44, luego de un pase de Jorge Benguché, fue Romell Quioto el que recibió la esférica en el área chica y casi frente a Keylor Navas remató, pero el intento se fue por un lado del arco tico.

Para la segunda mitad, la narrativa del partido se mantuvo igual, pues nunca escuadra regalaba espacios ante la necesidad de sumar puntos. De un lado, Honduras mantenía el control del juego con la posesión de balón, mientras que la Selección de Costa Rica se mantenía ordenada en defensa, sin regalar espacios, algo que les costó en los primeros dos partidos de esta eliminatoria.

Honduras y Costa Rica no se hicieron daño | CAPTURA

Aún así, en los últimos 10 minutos la Selección tica tuvo dos de las opciones más peligrosas de gol. Primero, al minuto 80, Álvaro Zamora disparó dentro del área, pero su remate se estrelló en el poste. Y unos instantes después, un tiro de José Alcocer fue atajado por Edrick Menjívar, con lo que se mantenía 0-0 la pizarra a pocos instantes del final.

Honduras firmó el empate | X: @FFH_Honduras

A pesar de que Honduras mantenía el control de la esférica, el equipo visitante se mantenía como la más peligrosa en el campo. Incluso, Carlos Mora todavía tuvo una opción más al minuto 89, pero su intento se fue por un lado del arco hondureño y tras eso, ninguna de las dos Selecciones generó alguna chance más, por lo que el partido terminó empatado.

Tras este resultado y la victoria de Haití, dicha Selección se colocó en primer lugar del Grupo C con cinco puntos, seguido de Honduras que tiene la misma cantidad de unidades. En tercera posición está Costa Rica con tres y al fondo se encuentra Nicaragua con uno.

Con el empate, Costa Rica llegó a tres puntos | CAPTURA