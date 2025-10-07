Matías Vuoso rompe el silencio tras la detención de Omar ‘N’

La noticia de la detención de Omar 'N', leyenda de las Chivas de Guadalajara y máximo goleador histórico del equipo, ha sacudido al futbol mexicano. Las graves acusaciones contra el exfutbolista no solo han consternado a la afición, sino también a sus antiguos compañeros de vestidor, entre ellos el delantero argentino Vicente Matías Vuoso.

Omar 'N' y Vuoso en Atlas | MEXSPORT

Vuoso, quien compartió cancha con Omar 'N' en el Atlas durante las temporadas 2013 y 2014 —donde formaron una dupla ofensiva memorable que incluso llevó a los Zorros a los Cuartos de Final—, rompió el silencio sobre la difícil situación que atraviesa su excolega.

Vouso impactado por caso de Omar 'N'

En declaraciones sobre la detención de Omar 'N' en Jalisco, Vuoso expresó su profundo impacto ante la gravedad de los hechos:

"Te 'shockea' escuchar este tipo de noticias," confesó Vuoso, visiblemente afectado por el escándalo.

El 'Toro' hizo hincapié en la delicadeza del tema y la perspectiva que tiene no solo como amigo, sino también como padre: "Entendiendo también que somos padres, uno lo ve del lado de amigo y de padre, es un tema delicado."

Esperar el proceso legal de Omar 'N'

A pesar de su evidente preocupación, Matías Vuoso adoptó una postura de cautela y respeto por el proceso legal. El exdelantero de equipos como Santos Laguna y América se negó a emitir un juicio definitivo sobre las acusaciones, subrayando la necesidad de esperar la evidencia:

Vuoso impactado por la situación| MEXSPORT

"Hasta que no se conozcan las pruebas, uno no puede ampliar una declaración para ser coherente para alguno de los dos lados," afirmó.

Con estas palabras, Vuoso optó por la prudencia, esperando que los hechos se esclarezcan antes de pronunciarse de forma contundente sobre el presunto delito que involucra a quien fue su socio en el ataque rojinegro. Su declaración refleja el sentir de muchos en el medio futbolístico: un doloroso shock ante la caída de una figura histórica y la necesidad de apegarse a la verdad procesal en un caso tan sensible.

Mientras tanto, figuras públicas como Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, ya han sentado una postura firme sobre el caso: "El que la hace la paga", en una señal de que el proceso será llevado con rigor. La presión social y mediática se intensifica, y el futuro legal de Omar 'N' sigue siendo la principal incógnita que mantiene en vilo a todo México.

Vuoso y Omar 'N', compañeros en el Tri | MEXSPORT