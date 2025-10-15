¿Llega al Mundial? Rodrigo Huescas comparte imágenes de su recuperación

El pasado 1 de octubre, durante el duelo de Champions League entre Copenhague y Qarabağ, el futbolista mexicano Rodrigo Huescas sufrió una grave lesión de rodilla que puso fin a su temporada y encendió las alarmas sobre su posible participación en la próxima Copa del Mundo.

Rodrigo Huescas tras su lesión | AP

Sin embargo, en los últimos días han aparecido imágenes alentadoras sobre su proceso de recuperación. A través de sus redes sociales, Huescas compartió un video donde se le observa realizando trabajo en bicicleta estática, con solo una pequeña venda en la rodilla afectada. Este gesto ha generado entusiasmo y esperanza entre los aficionados del Copenhague y del fútbol mexicano.

Aún no ha sido operado

De acuerdo con información de Alejandro Orvañanos, Huescas todavía no ha sido operado de la lesión de ligamentos que sufrió, aunque se espera que la intervención quirúrgica se realice en los próximos días.

Los ejercicios en bicicleta que realiza actualmente forman parte de una rutina de prehabilitación, diseñada para fortalecer la zona antes de pasar por el quirófano y facilitar una recuperación más rápida y segura.

Huescas inicia recuperación | CAPTURA DE PANTALLA

¿Cuándo regresa Rodrigo Huescas?

El técnico del Copenhague, Jacob Neestrup Hansen, confirmó que Rodrigo Huescas no volverá a jugar en lo que resta de la temporada, independientemente del resultado de la operación o su evolución posterior.

Esto significa que el lateral mexicano estará fuera de las canchas por varios meses, con la mira puesta en un solo objetivo: volver a tiempo para el Mundial.

Huescas, con la mira en el Mundial

Pese al duro golpe, el plan de Rodrigo Huescas es ser intervenido quirúrgicamente cuanto antes y comenzar su proceso de rehabilitación intensiva para poder estar disponible y ser considerado por Javier Aguirre en la convocatoria de la selección mexicana rumbo a la Copa del Mundo.

Rodrigo Huescas busca llegar al Mundial | IMAGO7