Gilberto Mora aparece en la lista de los 60 mejores talentos jóvenes en el mundo

El 2025 será recordado como el año de irrupción de Gilberto Mora en el futbol mundial. Con su debut en la Selección Mexicana y su participación en la Copa Mundial Sub-20, el joven canterano de Xolos de Tijuana ha acaparado reflectores en semanas recientes y no solo a nivel nacional.

El atacante, que recientemente cumplió 17 años, ya llamó la atención de clubes en Europa como Real Madrid, según declaraciones de su agente. Además, el medio The Guardian lo incluyó en su listado de los 60 mejores jóvenes talentos en todo el mundo.

Mora se ha ganado los reflectores internacionales | MEXSPORT

Gilberto Mora, joven promesa internacional

Como cada año, el diario británico realizó su listado de jugadores jóvenes, en esta ocasión de los nacidos en 2008, en el cual se encuentran jugadores como Thomás de Martis, goleador de Lanús, y la estrella de PSG, Ibrahim Mbaye. Entre tantas promesas internacionales, aparece Mora junto con su compatriota José Mancilla, de Pumas.

"En los últimos años, ningún jugador ha entusiasmado más a la afición mexicana que Mora", señala el medio mencionado, que también destacó las recientes declaraciones de Javier Aguirre sobre Mora. "Es un jugador de puro talento. Tiene una gran visión. Tiene ese don. Es un chico que ve las cosas de una manera muy simple".

Mora fue incluido en el listado internacional | CAPTURA

Con su debut ante Arabia Saudita en Copa Oro este año, Gilberto se convirtió en el jugador más joven en representar al Tri mayor, y en agosto del año pasado, con su gol ante León, se convirtió en el jugador más joven en marcar en Liga MX, con 15 años, 10 meses y 17 días.

"Mora destaca por su inteligente forma de jugar: es capaz de encontrar espacios y tiempos entre la avalancha y la embestida en la liga mexicana con pases precisos con ambos pies. También tiene un instinto goleador innato", reiteró The Guardian en su listado.

Mora ha irrumpido en el panorama internacional | MEXSPORT

¿Quién es José Mancilla, que aparece a lado de Gilberto Mora?

Canterano de Pumas, el mediocampista de 17 años aparece como la nueva promesa de la cantera universitaria. El medio británico destacó que, desde Héctor Moreno, ningún jugador formado en la UNAM había ganado tanta presencia como Mancilla, "su primera gran esperanza".

"Un zurdo versátil y técnicamente talentoso, es un mediocampista de área a área y uno de los jugadores más prometedores de México. Su entrenador en la selección mexicana sub-17, Carlos Cariño, afirma que es agresivo en defensa, pero que, con la posesión, juega con la madurez de un jugador mucho más experimentado", señaló.

Mora ha destacado por sus récords | MEXSPORT