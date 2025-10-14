¡Pidió disculpas! Jesús Martínez revela todo lo que hizo Nacho Ambriz para volver a León

León ha oficializado el emotivo regreso de Ignacio "Nacho" Ambriz a su banquillo, un movimiento que busca devolverle la identidad perdida al equipo. La clave de esta recontratación, sin embargo, no fue solo la exitosa historia de un campeonato, sino un gesto de humildad y autocrítica por parte del estratega.

Ambriz vive su segunda etapa como DT de León | IMAGO7

El presidente del Grupo Pachuca y propietario del club, Jesús Martínez, reveló públicamente los motivos detrás de la decisión, destacando que el factor decisivo fue el reconocimiento de los errores del pasado por parte del técnico.

Nacho Ambriz pidió disculpas: "Se equivocó"

En una revelación franca, Martínez compartió detalles de la conversación que selló el retorno de Ambriz a La Fiera. "Nacho me pidió disculpas; me dijo que se equivocó", citó directamente el directivo, enfatizando el valor de la honestidad y la petición de una segunda oportunidad.

El presidente del Grupo Pachuca equiparó el gesto del campeón del Guardianes 2020 con el de Luis Carrión, exentrenador del Real Oviedo, señalando que ambos comparten la filosofía de reconocer los fallos como una herramienta de crecimiento.

“Ambos tuvieron la grandeza de reconocer sus fallos, y eso es algo que valoro profundamente dentro de mi filosofía de trabajo,” añadió Martínez. “En el fútbol todos nos equivocamos, pero no todos tienen el valor de reconocerlo. Nacho lo hizo, y por eso está de vuelta”.

Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca | IMAGO7

Esta postura de humildad y autocrítica de Ambriz se consolidó como el pilar fundamental para que el técnico pudiera volver a dirigir al equipo que llevó a la gloria.

Nacho Ambriz al rescate de León

La principal misión de Ambriz será recomponer el rumbo de La Fiera, que se encuentra en una posición delicada, ocupando el duodécimo puesto del Apertura 2025, con solo 12 puntos sumados en 12 jornadas. El campeón que regresó a base de disculpas tiene ahora el reto de devolverle al León su rugido y su identidad ganadora.

Ambriz busca su segundo titulo con León | IMAGO7