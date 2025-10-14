"Hay un técnico que me robó en León": Jesús Martínez hace fuerte confesión

El accionista mayoritario del Real Oviedo y dueño de Grupo Pachuca, confesó que un exentrenador de la Fiera le robó y que no vuelven a trabajar con él

Jesús Martínez habló sobre un exentrenador de León
Marcos Olvera García
14 de Octubre de 2025

Jesús Martínez, socio mayoritario del Real Oviedo y presidente de Grupo Pachuca en Liga MX, dio una conferencia de prensa la mañana de este martes donde, entre otras cosas, ventiló hechos importantes con un exentrenador de León.

Mientras se le cuestionaba sobre los entrenadores que han pasado por el Real Oviedo, Martínez defendió a Luis Carrión, actual técnico del cuadro español, y habló de algunas situaciones que han ocurrido, específicamente, en León.

Jesús Martínez | IMAGO7
"Hay técnicos que no vuelven conmigo, hay un técnico que me robó en León, no voy a decir nombres, pero ese no vuelve, ahorita Nacho Ambriz se equivocó igual que Carrión, por querer ver una mejor oferta, me pide una disculpa y me dice que el mejor lugar para trabajar es Grupo Pachuca y el Club León", comentó Jesús Martínez

Jesús Martínez aseguró que la despedida de Paunovic del equipo de Oviedo fue, exclusivamente, por un tema deportivo, a pesar de estar fuera de zona de descenso, Real Oviedo tiene seis de 24 puntos posibles, lo que no dejó contento al socio mayoritario del equipo español.

Jesús Martínez habló sobre un caso específico en León | @RealOviedo
Con Carrión partido a partido

Dentro de otras cosas que se le cuestionaron a Martínez, la continuidad de Luis Carrión fue una de ellas, a lo que Jesús aseguró que el entrenador del Oviedo tiene contrato hasta julio.

"Yo quiero ir partido por partido, Luis sabe perfectamente que tiene un gran equipo, yo estoy convencido de que hay jugadores que pueden dar un gran potencial, no me gustaría poner un número, vamos a pensar que tenemos que estar de mitad de tabla para adelante, por ser este primer año", finalizó Martínez.

