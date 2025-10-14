Pumas busca romper una maldición de 10 años sin ganar en el Estadio BBVA

El Estadio BBVA se prepara para otro capítulo en la historia reciente entre Rayados y Pumas, quienes se verán las caras en la Jornada 13 del Apertura 2025. Será un duelo cargado de historia, pues marcará el partido número 14 entre ambas escuadras en el recinto albiazul desde su inauguración.

Para los regiomontanos, el “Gigante de Acero” se ha consolidado como una auténtica fortaleza. En una década de existencia, Rayados ha convertido este estadio en un bastión prácticamente impenetrable, especialmente cuando se trata de recibir a los universitarios.

Se enfrentarán en la Jornada 13 | IMAGO7

Dominio de Rayados

Los números no mienten: Rayados presume 12 victorias y solo un empate ante Pumas en casa. Esa estadística refleja una clara superioridad que Monterrey ha sabido imponer cada vez que enfrenta al conjunto auriazul frente a su afición.

Por su parte, Pumas llega con la misión de romper una maldición que ya se extiende por 10 años. Desde la inauguración del BBVA en 2015, el cuadro capitalino no ha podido ganar ni una sola vez en territorio regiomontano, acumulando frustraciones y eliminaciones en los momentos clave.

Nunca ha ganado en el estadio | IMAGO7

Su último enfrentamiento

El recuerdo más reciente tampoco es alentador para los de la UNAM. En el repechaje del Clausura 2025, Monterrey se impuso por 2-0 con autoridad, sellando su pase a la Liguilla y dejando nuevamente a los universitarios con las manos vacías.

Para este nuevo enfrentamiento, Rayados busca mantener su paso firme en casa y seguir ampliando su dominio sobre Pumas. En cambio, Pumas llega con la presión de sumar fuera de casa y demostrar que puede competir en una de las canchas más complicadas del país.

Pumas quiere romper la mala racha | MEXSPORT

El ambiente promete ser intenso en el “Gigante de Acero”, donde Rayados buscará escribir otro capítulo de superioridad ante Pumas, mientras que los universitarios intentarán, una vez más, desafiar la historia y conquistar por primera vez la casa rayada.