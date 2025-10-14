Cruz Azul se prepara para encarar el Clásico Joven con una baja clave

Semana de Clásico Joven y el ambiente ya se enciende. Cruz Azul y América se verán las caras el próximo fin de semana en uno de los duelos más esperados del torneo, pero ambos equipos llegan con cuentas pendientes y con ausencias que podrían cambiar el rumbo del partido.

Por parte de la Máquina, Nicolás Larcamón no podrá contar con Gonzalo Piovi, una baja sensible en la zaga celeste. El defensor argentino quedó fuera por acumulación de tarjetas, lo que obliga al técnico cementero a replantear su línea defensiva.

Piovi en un partido de Cruz Azul | MEXSPORT

Afortunadamente para Cruz Azul, las buenas noticias llegan desde el frente juvenil. Los seleccionados Sub-20 Amaury Morales, Emmanuel Ochoa, Jaziel Mendoza y Mateo Levy ya reportaron con el primer equipo tras su participación en el Mundial de la categoría.

En tanto, los jugadores que estuvieron con la Selección Mayor también volverán durante la semana. Erik Lira, Jorge Sánchez y Charly Rodríguez, quienes formaron parte del combinado nacional, se reincorporarán a los entrenamientos el miércoles. A ellos se sumarán los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta, también convocados por su selección.

Este calendario ajustado y la carga de partidos internacionales representan un reto para Larcamón, que deberá administrar los minutos y el estado físico de sus piezas clave. El estratega argentino sabe que un resultado favorable ante América no solo tiene valor en la tabla, sino también en el aspecto anímico del grupo.

Nicolás Larcamón, DT de Cruz Azul | MEXSPORT

Del otro lado, André Jardine tampoco la tendrá fácil. América atraviesa un momento complicado en el departamento médico y deberá reorganizar su esquema. Varias lesiones han afectado la estructura del equipo, por lo que el técnico brasileño tendrá que recurrir a alternativas para mantener el equilibrio en todas las líneas.

Cruz Azul llega con la ilusión de confirmar su buen momento, mientras que América busca demostrar que sigue siendo el rival a vencer. Las bajas pesan, pero en un Clásico, la historia demuestra que nada está escrito.