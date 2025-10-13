¡Se queda! Erik Lira renovará con Cruz Azul en plena semana de Clásico Joven

Previo a una edición más del Clásico Joven contra el América, Cruz Azul ha dado un paso fundamental con miras al futuro al asegurar la permanencia de una de sus piezas clave: Erik Lira.

Erik Lira renovará contrato con Cruz Azul | IMAGO7

De acuerdo a la información recabada por Iliany Aparicio para RÉCORD, La Máquina ya tiene un acuerdo de palabra con el mediocampista para la renovación de su contrato, pieza clave del proyecto deportivo.

El anuncio oficial por parte del club está pendiente, pero se espera que la firma se concrete antes del crucial encuentro de este fin de semana contra el acérrimo rival.

El contrato original de Erik Lira finalizaba en diciembre, al término del Apertura 2025, y la dilación en las negociaciones había generado preocupación ante la posibilidad de que el jugador pudiera marcharse como agente libre.

La intervención del ingeniero Víctor Velázquez, quien se reunió con su círculo, fue determinante para destrabar y concretar la extensión del vínculo, mismo que se apunta a hacerse oficial antes del juego contra América.

Lira es pieza clave del proyecto deportivo de Cruz Azul | IMAGO7

Clausula europea para Lira

Una de las peticiones del jugador, y que fue fundamental para alcanzar el acuerdo, es la inclusión de una cláusula para el futbol europeo. El propio Erik Lira ha expresado en múltiples ocasiones su deseo de emigrar al "Viejo Continente", por lo que esta disposición en su nuevo contrato le permitiría cumplir su sueño si llega una oferta adecuada en el futuro.

De esta manera, Cruz Azul blinda a uno de sus talentos más importantes, asegurando su continuidad y, al mismo tiempo, manteniendo abierta la puerta para su crecimiento en el plano internacional.

Lira tendrá clausula para ser vendido al futbol europeo | IMAGO7