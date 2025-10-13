América confirma la gravedad de la lesión de Isaías Violante ¿Cuánto tiempo estará fuera?

El defensor americanista salió del partido amistoso contra Chivas por una lesión, está es la gravedad

Violante no estará disponible por lesión
Marcos Olvera García
13 de Octubre de 2025

América y Chivas viajaron a Arizona en la Fecha FIFA para sostener un encuentro amistoso, donde rojiblancos y azulcremas igualaron a uno frente a más de 45 mil aficionados que se hicieron sentir en el State Farm Stadium.

En este encuentro, las Águilas del América perdieron a Isaías Violante, lateral mexicano que tuvo que salir del encuentro por una lesión, la cual fue confirmada este lunes por la institución 16 veces ganador.

De acuerdo a un comunicado en sus redes sociales, se confirmó que Violante presenta una lesión muscular en el bíceps femoral derecho, cerrando con que el tiempo de recuperación será de acuerdo a la evolución del jugador azulcrema.

América también sufre las bajas por lesión de Allan Saint-Maximin, Sebastián Cáceres, 'El Pantera' Zúñiga y de Alejandro Zendejas, además de la baja de Henry Martín.

¿Qué juegos se estaría perdiendo Violante?

De entrada, Violante se estaría perdiendo la jornada triple tras la vuelta de la Liga MX, el 18 se enfrentarán a Cruz Azul, el martes 21 contra Puebla y el viernes 24 ante Mazatlán.

Las Águilas cerrarán el torneo frente a León y contra Toluca, estos partidos en los primeros 11 días del mes de noviembre, donde ya esperan poder contar con la mayoría de los jugadores lesionados.

