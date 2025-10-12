Emilio Azcárraga celebra el cumpleaños de América con un mensaje épico: “¡109 años de pura grandeza!”

América está de fiesta. Este 12 de octubre, las Águilas de Coapa celebran su 109 aniversario, una fecha que simboliza más de un siglo de historia, triunfos y momentos imborrables en el futbol mexicano

La celebración del aniversario número 109 no pasó desapercibida. Diversos clubes del balompie mexicano, así como la propia Liga MX, aprovecharon las redes sociales para felicitar al conjunto capitalino. Pero el mensaje más destacado vino de su máximo dirigente, Emilio Azcárraga Jean, quien compartió una publicación llena de orgullo y emoción por los logros del equipo que dirige desde hace casi tres décadas.

El mensaje de Azcárraga

A través de su cuenta oficial, el empresario escribió un mensaje que rápidamente se volvió viral entre la afición americanista pues el dueño del conjunto azulcrema no dudó en enaltecer la grandeza del club.

“¡109 años de pura GRANDEZA! De 16 títulos, de un tricampeonato y… vamos por más. La historia la escriben los que creen, los que sienten y los que jamás dejan de apoyar. A la afición más fiel y apasionada: ¡GRACIAS por construir y ser parte de este legado!”.

El mensaje de Azcárraga no solo sirvió para recordar los logros del América, sino también para reforzar la conexión emocional entre el club y su enorme base de seguidores. En más de un siglo de existencia, el equipo ha forjado una tradición de éxito y orgullo que trasciende generaciones.

Desde 1997, Emilio Azcárraga Jean ha sido el propietario del América, tras asumir el liderazgo del club y de Televisa luego del fallecimiento de su padre, Emilio Azcárraga Milmo. En aquel entonces tenía apenas 29 años, pero con el paso del tiempo consolidó su papel como una figura clave en la historia moderna del club.

¿Qué ha ganado América bajo Emilio Azcárraga Jean?

Bajo su gestión, las Águilas se transformaron en un referente de constancia y competitividad, logrando una era dorada en el futbol mexicano. Durante su administración, el América ha conquistado ocho títulos de Liga MX, incluyendo el histórico tricampeonato en torneos cortos, además de una Copa MX, tres Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX, tres títulos de la Concachampions y una Copa de Gigantes de la Concacaf.

Estas cifras consolidan al América como el club más laureado de México, un estatus que la institución ha sabido mantener gracias a su estructura deportiva, su cantera y el respaldo de su afición.

El aniversario 109 del América llega en un momento de estabilidad deportiva y con la mirada puesta en seguir aumentando su palmarés. La frase de Azcárraga, “vamos por más”, refleja la mentalidad que ha caracterizado al club: nunca conformarse y siempre buscar nuevos retos.

Así, con más de un siglo de historia, el Club América celebra su legado de grandeza, pasión y gloria, mientras su dueño, Emilio Azcárraga Jean, reafirma el compromiso de seguir escribiendo capítulos inolvidables en el fútbol mexicano.