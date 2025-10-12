¡Felicidades, Club América! Futbol mexicano se une para celebrar sus 109 Años de historia

El Club América está de fiesta. Este 12 de octubre, el conjunto de Coapa celebra su 109 aniversario, una fecha que marca más de un siglo de historia, títulos y momentos inolvidables en el fútbol mexicano.

Aniversario 109 del Club América | X: @ClubAmérica

La celebración ha resonado en toda la Liga MX, con diversos clubes y la propia liga expresando sus felicitaciones al equipo capitalino a través de redes sociales. Sin embargo, las más emotivas vinieron de dos de sus figuras históricas más icónicas, quienes utilizaron sus cuentas para sumarse a los buenos deseos.

Las Leyendas del Americanismo se hacen presentes

Dos de las figuras más queridas y emblemáticas del americanismo, Luis Roberto Alves "Zague" y Carlos Reinoso, no dejaron pasar la oportunidad para felicitar al club en su 109 aniversario.

El máximo goleador histórico del equipo, Luis Roberto Alves "Zague", compartió un emotivo mensaje en su cuenta, celebrando la "grandeza" del club:

"Felicidades a mi querido y amado Club America por un aniversario más!!!! 109 años de grandeza!! Arriba nuestras poderosas y gloriosas Águilas del América. Felicitaciones también a esa fantástica y maravillosa afición americanista!!"

El histórico mediocampista chileno y leyenda del club, Carlos Reinoso, también conocido como "El Maestro", envió un mensaje a la afición y a todos los que han formado parte del equipo:

"Hoy cumple año el mas grande felicidades a todos-as por ser la mejor afición del mundo a todos-as por vestir la playera del club América"

Reinoso acompañó su mensaje con una fotografía reciente donde se le ve compartiendo un momento con otras figuras del fútbol.

La Liga MX y otros clubes se unen a las felicitaciones

La cuenta oficial de la Liga BBVA MX fue una de las primeras en extender sus felicitaciones, reconociendo la magnitud del aniversario y el impacto del club: "109 años de historia... De pasión... Y de capítulos inolvidables dentro del futbol mexicano. ¡Felicidades @ClubAmerica @AmericaFemenil!" La imagen conmemorativa resaltó al América como el "MÁXIMO GANADOR EN LA ÉPOCA PROFESIONAL".

Otros equipos de la Liga MX también mostraron su deportividad: