Mónaco se suma a las felicitaciones para América en sus 109 años

El Club América está de fiesta. Este 12 de octubre, el conjunto de Coapa celebra su 109 aniversario, una fecha que conmemora más de un siglo de historia, títulos y momentos inolvidables dentro del futbol mexicano. La celebración ha resonado no solo en México, sino también a nivel internacional, con equipos de todo el mundo uniéndose al reconocimiento del club más ganador del país.

Entre las felicitaciones más destacadas se encuentra la del AS Mónaco, club de la Ligue 1 de Francia, que sorprendió en redes sociales con un mensaje especial hacia las Águilas, mostrando además una conexión simbólica con los colores azulcrema.

Publicación de la cuenta de Mónaco | Captura de X

AS Mónaco se une a la celebración azulcrema

A través de su cuenta oficial en español, el AS Mónaco compartió una publicación en la que felicitó al América por su 109 aniversario, destacando el legado del club mexicano. En el mensaje, el conjunto francés escribió:

"¿Por qué tan elegante, tío Mónaco? Hoy cumple 109 años el más ganador de México. Vestidos de Azulcrema para saludar al Club America. ¡Felicidades, Águilas!", escribieron en la cuenta del equipo del principado.

Kylian Mbappé fue parte del equipo francés | MexSport

El gesto se acompañó de una fotografía de los jugadores del Mónaco portando un uniforme azul con detalles dorados, evocando los colores característicos del América. La imagen fue bien recibida por los aficionados tanto del club mexicano como del europeo, quienes aplaudieron la original manera de rendir homenaje.

Leyendas y clubes se suman a los festejos

Además del Mónaco, varias figuras históricas del americanismo y equipos de la Liga MX también expresaron sus felicitaciones. Entre ellos, Luis Roberto Alves “Zague”, máximo goleador en la historia del club, publicó un emotivo mensaje en redes sociales celebrando los “109 años de grandeza” del equipo y reconociendo a su “fantástica y maravillosa afición.”

América festejó su nuevo aniversario | X: @ClubAmerica

Por su parte, Carlos Reinoso, una de las leyendas más queridas del club, también se unió al festejo: “Hoy cumple años el más grande. Felicidades a todos por ser la mejor afición del mundo y por vestir la playera del Club América”, escribió “El Maestro”, acompañando sus palabras con una fotografía reciente.

La Liga BBVA MX y diversos clubes también mostraron su respeto hacia las Águilas. Atlas FC recordó al club con una imagen histórica, mientras que Tigres UANL destacó sus “109 años de historia y tradición.” La propia liga reconoció al América como el “máximo ganador en la era profesional,” reafirmando su estatus como una de las instituciones más exitosas del futbol mexicano.

Imagen oficial del aniversario americanista | X: @ClubAmerica