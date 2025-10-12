¡Exitazo con los paisas! Chivas vs América contabilizó 45 mil aficionados en el estadio de Cardinals

El Clásico Nacional fue un total éxito en los Estados Unidos; Chivas y América protagonizaron una nueva edición de la rivalidad en Phoenix, Arizona, y la gente respondió abarrotando el estadio de los Cardinals con un total de 45 mil aficionados.

Con toda la euforia en las gradas los aficionados fueron los protagonistas que hicieron vibrar un encuentro amistoso e incluso terminaron con las bengalas embelleciendo las tribunas en un duelo que terminó con empate a uno.

Afición en Phoenix l Chivas

Chicharito hizo su primer gol ante el América

El Clásico no solo dejó un precedente en las tribunas sino también dentro del terreno de juego, y es que Javier ‘Chicharito’ Hernández catapultó su primer gol vestido de rojiblanco ante el acérrimo rival y eso desató la locura.

Un error defensivo de las Águilas terminó por ser capitalizado por el delantero tapatío, quien remató dentro del área para abrir el marcador. La anotación de Chicharito no solo significó la ventaja momentánea para el cuadro rojiblanco.

Afición de Chivas l Chivas

La anotación del histórico goleador de la Selección Mexicana puso fin a una larga sequía personal: su último tanto se había producido el 26 de febrero de 2025 frente al Atlético de San Luis, con un festejo que quedó marcado en redes sociales.

Cabe mencionar, que pese haber debutado en el primer equipo en 2006 y disputar varios Clásicos Nacionales antes de su salida al futbol europeo, Hernández Balcázar nunca había podido marcar ante las Águilas.

En redes sociales, miles de aficionados celebraron el gol y el hecho de que Chicharito haya tachado al América de su lista de rivales vencidos; sin embargo, también desató la locura del rival quien criticó a su equipo por recibir un gol así.

Festejo del Chicharito l Chivas

¿Cuál es el próximo partido de Chivas?

Chivas vive un gran momento en el Apertura 2025, el conjunto rojiblanco ha ligado tres victorias en los últimos tres partidos para meterse al Play-In y ahora tendrá su siguiente compromiso recibiendo en el Akron al Mazatlán con el sueño de Liguilla directa.

Chicharito Hernández l Chivas