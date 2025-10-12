¡Exitazo con los paisas! Chivas vs América contabilizó 45 mil aficionados en el estadio de Cardinals

El Clásico Nacional en Phoenix, Arizona, desató la locura en las gradas

Chivas vs América contabilizó 45 mil aficionados
Chivas vs América contabilizó 45 mil aficionados | Chivas
Ramiro Pérez Vásquez
12 de Octubre de 2025

El Clásico Nacional fue un total éxito en los Estados Unidos; Chivas y América protagonizaron una nueva edición de la rivalidad en Phoenix, Arizona, y la gente respondió abarrotando el estadio de los Cardinals con un total de 45 mil aficionados.

Con toda la euforia en las gradas los aficionados fueron los protagonistas que hicieron vibrar un encuentro amistoso e incluso terminaron con las bengalas embelleciendo las tribunas en un duelo que terminó con empate a uno.

Afición en Phoenix l Chivas

Chicharito hizo su primer gol ante el América 

El Clásico no solo dejó un precedente en las tribunas sino también dentro del terreno de juego, y es que Javier ‘Chicharito’ Hernández catapultó su primer gol vestido de rojiblanco ante el acérrimo rival y eso desató la locura. 

Un error defensivo de las Águilas terminó por ser capitalizado por el delantero tapatío, quien remató dentro del área para abrir el marcador. La anotación de Chicharito no solo significó la ventaja momentánea para el cuadro rojiblanco.

Afición de Chivas l Chivas

La anotación del histórico goleador de la Selección Mexicana puso fin a una larga sequía personal: su último tanto se había producido el 26 de febrero de 2025 frente al Atlético de San Luis, con un festejo que quedó marcado en redes sociales. 

Cabe mencionar, que pese haber debutado en el primer equipo en 2006 y disputar varios Clásicos Nacionales antes de su salida al futbol europeo, Hernández Balcázar nunca había podido marcar ante las Águilas.

En redes sociales, miles de aficionados celebraron el gol y el hecho de que Chicharito haya tachado al América de su lista de rivales vencidos; sin embargo, también desató la locura del rival quien criticó a su equipo por recibir un gol así.

Festejo del Chicharito l Chivas

¿Cuál es el próximo partido de Chivas?

Chivas vive un gran momento en el Apertura 2025, el conjunto rojiblanco ha ligado tres victorias en los últimos tres partidos para meterse al Play-In y ahora tendrá su siguiente compromiso recibiendo en el Akron al Mazatlán con el sueño de Liguilla directa.

Chicharito Hernández l Chivas

TE PUEDE INTERESAR

Chicharito fue el encargado de abrir el marcador en el encuentro ante América

América | 11/10/2025

Afición de América explota tras gol de Chicharito Hernández: "Jardine, vete ya"
Amistosos América vs Chivas

América | 11/10/2025

¡No llega la victoria 100! América y Chivas empatan en Arizona
Gol de Chicharito al América

Chivas | 11/10/2025

Chicharito vuelve a anotar, ahora ante América en Clásico amistoso
Te recomendamos
Martinoli se lanza sobre el futbol mexicano: “Necesitan ver a Colombia”
Chivas
Club América

LO ÚLTIMO

 