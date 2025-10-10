¡Mala racha! América con un solo triunfo ante Chivas en los últimos cuatro juegos

Este fin de semana, América y Chivas se enfrentarán en una nueva edición del Clásico Nacional, aunque ahora será Estados Unidos.
Este duelo es de carácter amistoso y se celebra justo en Fecha FIFA, como ha sido la costumbre en años anteriores, pues el mercado estadounidense es uno de los más importantes para ambos equipos, por lo que constantemente se juegan partidos en dicho territorio.
En su último encuentro, América perdió de manera sorpresiva ante el Rebaño Sagrado en la Jornada 8 de la Liga MX. El conjunto de André Jardine se mostró fuera del ritmo acostumbrado, por lo que los de Gabriel Milito hicieron suya la capital del país.
De hecho, la situación con el América en cuanto a Chivas ha sido alarmante en los últimos juegos, ya que desde hace un año se han enfrentado en cuatro ocasiones al Rebaño y solo han podido ganar un juego.
Últimos cuatro juegos América vs Chivas
- Apertura 2025 - América 1-2 Chivas
- Champions Cup - América 4-0 Chivas
- Clausura 2025 - Chivas 0-0 América
- Champions Cup - Chivas 1-0 América
Ahora tendrán una nueva prueba para vencer a las Chivas, donde están buscando una marca muy especial, ya que quieren llegar a 100 triunfos en toda la historia ante su máximo rival.
¿Qué jugadores tiene América disponibles?
A todo esto, el América estará enfrentando este partido con algunas bajas, ya que tienen futbolistas convocados a selecciones nacionales y también algunas bajas por lesión.
Quienes se perfilan a perderse el juego, además de los seleccionados son: Henry Martín, Jonathan dos Santos, Dagoberto Espinoza, Pantera Zuñiga y Allan Saint-Maximin.