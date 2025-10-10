¡Mala racha! América con un solo triunfo ante Chivas en los últimos cuatro juegos

Este fin de semana, América y Chivas se enfrentarán en una nueva edición del Clásico Nacional, aunque ahora será Estados Unidos.

Este duelo es de carácter amistoso y se celebra justo en Fecha FIFA, como ha sido la costumbre en años anteriores, pues el mercado estadounidense es uno de los más importantes para ambos equipos, por lo que constantemente se juegan partidos en dicho territorio.

Clásico Nacional | IMAGO7

En su último encuentro, América perdió de manera sorpresiva ante el Rebaño Sagrado en la Jornada 8 de la Liga MX. El conjunto de André Jardine se mostró fuera del ritmo acostumbrado, por lo que los de Gabriel Milito hicieron suya la capital del país.

De hecho, la situación con el América en cuanto a Chivas ha sido alarmante en los últimos juegos, ya que desde hace un año se han enfrentado en cuatro ocasiones al Rebaño y solo han podido ganar un juego.

Clásico Nacional | IMAGO7

Últimos cuatro juegos América vs Chivas

Apertura 2025 - América 1-2 Chivas

Champions Cup - América 4-0 Chivas

Clausura 2025 - Chivas 0-0 América

Champions Cup - Chivas 1-0 América

Ahora tendrán una nueva prueba para vencer a las Chivas, donde están buscando una marca muy especial, ya que quieren llegar a 100 triunfos en toda la historia ante su máximo rival.

Victoria de Chivas | IMAGO7

¿Qué jugadores tiene América disponibles?

A todo esto, el América estará enfrentando este partido con algunas bajas, ya que tienen futbolistas convocados a selecciones nacionales y también algunas bajas por lesión.

Quienes se perfilan a perderse el juego, además de los seleccionados son: Henry Martín, Jonathan dos Santos, Dagoberto Espinoza, Pantera Zuñiga y Allan Saint-Maximin.

Victoria de Chivas | IMAGO7