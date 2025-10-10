¿Adiós? Medios colombianos quieren ver a James Rodríguez fuera de León y con América

El arranque de James Rodríguez con el Club León generó una enorme expectativa tanto en México como en Colombia. Sin embargo, con el paso del tiempo, el rendimiento del equipo ha ido decayendo y la ilusión inicial se transformó en incertidumbre. Ante este panorama, en el país natal del mediocampista empiezan a pedir su salida del cuadro Esmeralda.

El comentarista deportivo colombiano Ricardo Henao expresó su preocupación por la situación del exjugador del Real Madrid, considerando que su talento merece un escenario de mayor exigencia. “Hay cierta preocupación por el presente de James, porque todos quisiéramos verlo en un equipo con un nivel de competencia más alto dentro del futbol mexicano”, afirmó.

James en León | IMAGO7

Henao reconoció que la Liga MX es un torneo exigente, pero también subrayó que el León no atraviesa su mejor momento. “Sabemos del nivel que tiene el futbol mexicano, pero también entendemos lo que representa León, y no es precisamente un club que esté peleando constantemente los primeros lugares”, explicó.

El periodista añadió que James sigue siendo un futbolista diferente, capaz de marcar la diferencia en cualquier equipo donde juegue. “James es un jugador muy especial, distinto al resto, y por eso en Colombia se le observa con una expectativa particular. Es un caso único, un referente que genera debate y esperanza”, señaló.

James en León | IMAGO7

¿En América?

En ese sentido, Henao manifestó su deseo de ver al colombiano vistiendo los colores de un club más competitivo dentro de México. “Nos gustaría verlo en otro escenario, en una institución con mayor protagonismo. Sería fantástico poder verlo en el América, un equipo que suele pelear por los primeros lugares del campeonato”, comentó.

Las palabras del comunicador reflejan un sentimiento compartido por muchos aficionados en Colombia, quienes consideran que el talento de James podría lucir más en un conjunto con aspiraciones constantes al título. Su paso por clubes de élite en Europa hace que las expectativas siempre sean altas.

James en León | IMAGO7

Estandarte

A pesar de las críticas, Henao también resaltó que el legado de James con la Selección Colombiana se mantiene intacto. “Esté donde esté, James seguirá siendo el estandarte de la selección nacional. Su calidad no está en duda”, concluyó.

Por ahora, el futuro del mediocampista cafetero en México sigue siendo incierto. Mientras el León intenta recuperar su mejor versión en el torneo local, la prensa y los aficionados colombianos miran con atención el rumbo que tomará el futbolista que alguna vez deslumbró al mundo con su zurda en el Mundial de Brasil 2014.

James en León | IMAGO7