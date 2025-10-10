‘Es el grande de México’: Chucky Lozano confesó si jugaría con América o Chivas

Hirving ‘Chucky’ Lozano, uno de los futbolistas mexicanos más trascendentes en los últimos años, siendo pieza fundamental en momentos importantes de la Selección Mexicana, además de una importante carrera en Europa, declaró a que equipo grande prefiere entre Chivas y América.

Chucky Lozano en la MLS | @HirvingLozano70

‘No cierro las puertas’

Durante un capítulo del programa, Faitelson sin censura, conducido por David Faitelson, Chucky Lozano fue cuestionado sobre en qué equipo prefería jugar, si en América o Chivas, a lo que el atacante respondió sin entrar en detalle que ambos son grandes equipos y no cierra las puertas.

Chucky con Pachuca | IMAGO7

Lo que destacó entre los seguidores del programa, fue que si bien Lozano no se decidió por ninguno, si se le escapó decir que las Águilas del América son el equipo más grande de México, por lo que las especulaciones no se hicieron esperar.

“No cierro las puertas a ninguno, son grandes clubes, ¿por qué no? Chivas sería una experiencia bonita, también América, el grande de México, me gustaría estar ahí, pero el tiempo lo dirá”, declaró Lozano.

Antes de su llegada a la MLS, múltiples rumores apuntaban que el extremo izquierdo volvería a México, siendo los Tigres, Monterrey y América los principales candidatos por hacerse de los servicios del futbolista, sin embargo, el propio Lozano desmintió los rumores, asegurando que no hubo nada formal con ningún equipo.

“No concretas, no serias (ofertas), pero sí se escuchaba el rumor. No lo sé (si tenía chances en México), creo que pensaban que me iba a quedar más tiempo allá”, declaró el ex campeón de Serie A.

Chucky vs Chivas | IMAGO7

¿Quiere volver a la Liga MX?

En el programa, Chucky dejó en claro que si le gustaría volver a la Liga Mexicana, sin embargo, declaró estar concentrado en San Diego FC y en la MLS, pero no negó su deseo de regresar, siendo su equipo donde debutó (Pachuca) su principal opción.

“La verdad que sí, me fui muy joven de México, regresar a mi país y tener esa experiencia diferente a la que me fui, sí me gustaría regresar. Si se puede sí, estoy muy agradecido con Pachuca, con Jesús, con todos, creo que me dieron todo, educación, casa, comida, me dieron todo, la chance de estar en Primera, hay que agradecerlo”, añadió Hirving.

En su breve paso en la Liga MX, Hirving Lozano debutó a los 18 años con el equipo de los Tuzos. Con el equipo de Hidalgo logró anotar 43 goles y 31 asistencias, además de levantar una Liga en el Clausura 2016 y una Concacaf Champions Cup 2016/17.

Chucky vs América en 2016 | IMAGO7