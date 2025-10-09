Futbolistas de Chivas que pasaron de la banca a ser pieza clave en el equipo

Después de una etapa complicada en el inicio del campeonato, donde no llegaba la victoria para Chivas tras cinco juegos al hilo sin victoria, el Guadalajara salió adelante en las últimas fechas del campeonato, pese a sufrir múltiples bajas de elementos titulares como Erick Gutiérrez y Roberto Alvarado.

Con ello, el director técnico Gabriel Milito tuvo que echar mano de elementos suplentes, quienes en poco tiempo respondieron de gran manera, pasando del banquillo a ser futbolistas clave para salir del bache en el que se encontraba el Guadalajara.

Gabriel Milito tuvo que ajustar su alineación en el torneo | IMAGO 7

El Santiago “Negrito” Sandoval se ha establecido como uno de los futbolistas que mejor aprovechó la ausencia de Roberto Alvarado. Santiago se ganó la titularidad desde la fecha 9, donde fue el jugador que suplió al “Piojo” en el ataque del equipo.

El canterano de apenas 18 años se estableció como el gran complemento de Armando González en los últimos juegos de Chivas. Además de conseguir uno de los goles en el duelo ante Necaxa, donde el Guadalajara terminó la mala racha en el actual campeonato.

Sandoval ha tomado relevancia en el Rebaño | IMAGO 7

En el mediocampo, el “Oso” González se convirtió en una de las piezas más importantes para que el Guadalajara mostrara una mejor versión. Fernando inició su etapa como titular en la Jornada 8 ante América y posteriormente fue un jugador elemental para que el conjunto rojiblanco hilara un total de tres juegos con victoria.

El contención del Guadalajara pasó de ser uno de los elementos que menos minutos registraban en el presente torneo, con siete juegos en la banca, a ser uno de los pilares de Gabriel Milito, con el cambio de esquema que implementó, luego de establecerse como el mejor recuperador de pelota del equipo y el destructor de las ofensivas rivales.

Oso González comenzó su racha como titular ante América | IMAGO 7

De cara a la siguiente jornada, Erick Gutiérrez y Roberto Alvarado estarán de regreso con Chivas, por lo que ante Mazatlán, el técnico rojiblanco tendrá una dura tarea, ya que tendrá que apostar por continuar con los elementos que mantienen la racha positiva en el equipo, o regresar a la titularidad a dos de los futbolistas más importantes que tiene en su plantel.

El 'Oso' González se ha convertido en un jugador importante | IMAGO 7