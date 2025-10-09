Armando González cerca de convertirse en el mejor goleador de Chivas por semestre de los últimos 10 torneos

El atacante del Guadalajara, Armando González, vive un extraordinario momento, después de que es el goleador de Chivas y se mantiene como el tercer mejor goleador mexicano en el Torneo Apertura 2025.

Armando González tras anotación | IMAGO7

El juvenil rojiblanco está cerca de hacer historia, luego de que puede establecerse como el mejor goleador de Chivas en los últimos 10 torneos.



En el presente torneo, la “Hormiga” González ha conseguido un total de seis anotaciones, estableciéndose como el hombre gol del Rebaño Sagrado, luego de poco a poco se ha ganado la titularidad en el Guadalajara, además de ser uno de los mejores delanteros mexicanos de la Liga MX.

Gol de la Hormiga a Pumas | IMAGO7

En apenas 12 fechas, “Hormigol” ya ha igualado y hasta superado la cuota de goleo de los mejores anotadores en cada semestre de los últimos cuatro torneos de Chivas. Roberto Alvarado (Clausura 2025, 4 goles), (Apertura 2023, 6 goles), Cade Cowell (Apertura 2024, 5 goles), Víctor Guzmán (Clausura 2024, 6 goles).

González también igualó los números de José Juan Macías, quien en el Torneo Apertura 2020 y Torneo Clausura 2021 se estableció como el mejor goleador de Chivas con seis anotaciones por torneo. Por si fuera poco, también superó el registro de Ángel Zaldívar, quien en el Torneo Apertura 2021 y 2022 fue el mejor goleador de Chivas con cuatro anotaciones.

Con la racha goleadora que tiene Armando González en el presente semestre, está a un gol de igualar la marca de Alexis Vega, quien se estableció como el mejor goleador del Torneo Clausura 2022 con un total de siete anotaciones. Además, está a solo dos anotaciones de igualar la marca del mejor goleador del Torneo Clausura 2023, quien consiguió un total de ocho anotaciones en aquel semestre donde Chivas llegó a la gran final ante Tigres.

Hormiga en Chivas | IMAGO7

¿Cuáles son los mejores goleadores de Chivas en los últimos diez torneos?

José Juan Macías (Apertura 2020- 6 goles)

José Juan Macías (Clausura 2021- 6 goles)

Ángel Zaldívar (Apertura 2021- 4 goles)

Alexis Vega (Clausura 2022 -7 goles)

Ángel Zaldívar (Apertura 2022- 4 goles)

Víctor Guzmán (Clausura 2023, 8 goles)

Roberto Alvarado (Apertura 2023, 6 goles)

Víctor Guzmán (Clausura 2024, 6 goles)

Cade Cowell (Apertura 2024, 5 goles)

Roberto Alvarado (Clausura 2025, 4 goles)

Hormiga vs Pumas | IMAGO7