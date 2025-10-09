Fernando Gorriarán confía en Tigres cerrará el torneo de la mejor manera

Tras concluir la inauguración de la primera edición de la Copa Tigres, Fernando Gorriarán habló sobre la actualidad del equipo de cara a la reanudación del torneo después de esta fecha FIFA.

"El equipo está bien. Metido en lo que es el objetivo, sabemos que viene la recta más importante del torneo y que prepararnos en este parón de fecha FIFA lo mejor posible para el juego vs Necaxa y encarar los últimos partidos de la mejor manera".

Confía en el trabajo de su equipo | IMAGO7

APROVECHARÁN LA LOCALÍA

En estos últimos cinco partidos que le quedan a los felinos, cuatro son dentro de Nuevo León y solo una visita vs Pachuca y el uruguayo habla al respecto.

"Hay que aprovechar eso (juegos en casa, solo tienen una salida de cara al final del certamen, no cuenta el Clásico Regio). Sabemos que van a ser partidos importantes para cerrar en casa en una eventual liguilla. Entonces, preparar esta semana para los últimos 5 juegos que van a ser buenos".

Quieren aprovechar la localía | IMAGO7

MENSAJE AL “CHICHA”

Por último, el capitán de Tigres le mandó un mensaje de aliento a su compañero, Diego Sánchez, para los cuartos de final del Mundial Sub-20 vs Argentina.

"Hablé con él (Chicha). El otro día le escribí para desearle lo mejor. Está en un gran momento, en un torneo lindo que lo ve todo el mundo, tienen que ir por todo, no conformarse, ir por el título, tienen el plantel y calidad suficiente para ir hasta lo último".