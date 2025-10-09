Los penales en contra de Tigres en lo que va del Apertura 2025

Tigres ha sido uno de los equipos más afectados por los penales en contra en el presente torneo Apertura 2025. El conjunto felino ha visto sancionadas cuatro penas máximas en su contra, apenas una menos que los líderes en esta estadística, Chivas y Atlas.

Equipo de Tigres | IMAGO7

LA MAYORÍA DE VISITA

Los dirigidos por Guido Pizarro han sufrido penales ante Chivas, Pumas, Querétaro y Cruz Azul. Llama la atención que tres de esas acciones se dieron en condición de visitante, mientras que solo la del duelo ante la Máquina se presentó en el Estadio Universitario.

Árbitro en duelo vs Tigres | IMAGO7

SE HAN SALVADO EN TRES

Pese a la cantidad de penales marcados, Tigres ha tenido algo de fortuna en su arco: de los cuatro cobros señalados, únicamente Cruz Azul logró convertir. En cambio, Chivas, Pumas y Querétaro fallaron sus intentos, ya sea por intervenciones de Nahuel Guzmán o por imprecisiones de los cobradores.

Nahuel Guzmán en charla con arbitro | IMAGO7

CUATRO DE LOS ÚLTIMOS CINCO JUEGOS

Otro dato a destacar es que tres de esos cuatro penales se han presentado en los últimos cinco partidos de los felinos, lo que muestra una tendencia reciente que ha condicionado el desarrollo de sus encuentros.

A pesar de estos castigos, Tigres ha mantenido su solidez en la tabla general, pero saben que si la tendencia continúa, podría costarles puntos importantes en la recta final del torneo.

Con el cierre de la fase regular a la vista, los auriazules buscarán reducir los descuidos defensivos y mantener la concentración en el área, conscientes de que los penales en contra se han convertido en una constante que amenaza con complicar su camino hacia la liguilla.

Duelo Tigres vs Cruz Azul | IMAGO7