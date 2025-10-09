Revelan detalles: ¿Cómo fue la detención de Omar 'N'?

El caso penal de Omar “N”, exdelantero histórico de Chivas, sigue dando de qué hablar. A pocos días de su arresto, se reveló que la detención del exfutbolista no ocurrió en su casa ni durante un operativo, sino dentro de un bar del Centro de Zapopan.

De acuerdo con información publicada por El Financiero, la captura se llevó a cabo el 4 de octubre en un establecimiento ubicado sobre el Andador 20 de Noviembre, del cual Omar “N” era cliente habitual.

Omar 'N' durante un partido de Chivas | IMAGO7

Había solicitado un amparo

Días antes, los abogados del exfutbolista habían ingresado un amparo para evitar su arresto. El documento fue tramitado el 2 de octubre ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en Puente Grande, donde incluso se le concedieron medidas cautelares.

No obstante, ese recurso no tiene validez en delitos graves como el de abuso sexual infantil agravado, del cual está siendo acusado. Además, es imprescriptible en Jalisco y obliga a prisión preventiva mientras avanza el proceso.

Fuentes judiciales revelaron a dicho medio que Omar “N” intentó mostrar el amparo al momento del arresto, pero de nada sirvió: la orden de aprehensión seguía vigente. El exjugador tenía una cita ante el juez para el 28 de octubre, aunque ahora deberá enfrentar la audiencia desde prisión preventiva.

¿Qué sigue en el caso?

Este viernes se realizará la primera audiencia del proceso, en la que se definirán los pasos legales a seguir. Por ahora, Omar “N” permanece recluido mientras el caso sigue bajo investigación.