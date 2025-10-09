Abogado de Omar ‘N’ asegura que el exfutbolista podría salir caminando tras audiencia

Omar ‘N’, exfutbolista del Chivas, se encuentra en el centro de un proceso legal por abuso sexual infantil agravado. Fue detenido el pasado 5 de octubre y, desde entonces, permanece en prisión preventiva. Las autoridades aseguran que hay pruebas sólidas para sustentar la acusación, entre ellas videos, mensajes de texto y testimonios.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ) ha emitido un comunicado en el que afirma que el expediente está completamente integrado y que existen elementos suficientes para acreditar la probable responsabilidad penal del exjugador.

afronta denuncia de abuso | MEXSPORT

¿Cuándo se llevará a cabo la audiencia?

El futuro inmediato de Omar ‘N’ se decidirá este viernes 10 de octubre, cuando tenga lugar la audiencia para resolver su vinculación a proceso. Durante la audiencia inicial, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas, lo que aplazó la resolución.

La parte acusadora, que representa a la presunta víctima, sostiene que las pruebas presentadas son más que suficientes para continuar con el proceso penal. El caso incluye agravantes por la convivencia bajo el mismo techo, la relación de pareja del imputado con la madre de la víctima, la existencia de lazos afectivos y una posición de autoridad por parte de Omar ‘N’.

Se encuentra en prisión preventiva | MEXSPORT

Defensa minimiza el caso

Por su parte, la defensa legal del exfutbolista, encabezada por el abogado Leobardo Treviño, cuestiona la integridad de las pruebas presentadas por la Fiscalía. Asegura que algunos elementos probatorios fueron editados o descontextualizados: “Si en un video solo se muestra una parte y se omite el contexto, o en un chat se cortan mensajes, se pierde información que podría favorecer a mi cliente”, afirmó.

Treviño sostiene que la acusación se basa en pruebas que “dan apariencia de ser consistentes”, pero que no están bien construidas desde el punto de vista legal. Con base en este argumento, expresó su confianza en que el exjugador podría obtener una resolución favorable: “Mañana podríamos salir caminando”.

Uno de los puntos más polémicos que ha planteado la defensa es la posibilidad de que, incluso en caso de continuar el proceso, se busquen mecanismos legales alternativos que permitan a Omar ‘N’ seguir el juicio en libertad. “Hay alternativas jurídicas y no es porque se llame Omar 'N'. Las salidas alternas aplican para cualquier ciudadano”, señaló Treviño, dejando entrever que el estatus público del imputado ha complicado el proceso en lugar de facilitarlo.

Cuestionaron las pruebas | MEXSPORT

¿Qué podría pasar este viernes?

Si el juez decide vincular a proceso a Omar ‘N’, este continuará en prisión preventiva mientras avanza la investigación. En cambio, si se considera que las pruebas no son suficientes o fueron indebidamente recabadas, el exjugador podría recuperar su libertad de forma inmediata.

La audiencia de este viernes será clave no solo para el imputado y la víctima, sino también para un sistema judicial que está siendo observado de cerca por la sociedad.

Tendrá la audiencia este viernes | MEXSPORT