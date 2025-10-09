José Rodrigo Pachuca destaca la importancia de la Regla de menores en su camino a Liga MX

Uno de los nombres que ha destacado con la Selección Mexicana Sub-20 durante el Copa Mundial de la categoría es José Rodrigo Pachuca, defensa central de Puebla. En entrevista exclusiva para Claro Sports, el joven futbolista compartió cómo su debut en la Primera División fue posible gracias a la Regla de menores vigente en la Liga MX.

Pachuca recordó con claridad el momento en que fue llamado a entrenar con los titulares por requerimientos de minutos juveniles. “Escuché que el profe Chepo le dijo a su auxiliar, Edgar Dueñas, que me cambiara con los titulares porque ocupaban minutos. Me fue bien en el entrenamiento y al día siguiente debuté. Desde ahí seguí teniendo oportunidades”, relató.

José Pachuca en el Mundial Sub-20, en el partido contra Chile | MEXSPORT

Pachuca defiende Regla de Menores en la Liga MX

Para el defensor poblano, la Regla de menores no solo es una obligación reglamentaria, sino una herramienta valiosa que ha permitido que jóvenes como él se desarrollen y muestren su talento en el máximo circuito. Consideró que esta norma obliga a los entrenadores a confiar en los jóvenes mejor preparados.

“En México hay mucho talento en las juveniles y lo que falta es que los pongan, que se exhiban, que hagan lo que saben hacer”, explicó. Pachuca subrayó que esta política ha comenzado a dar frutos al generar una nueva camada de jugadores con presencia real en Primera División.

José Pachuca contra Chile en el partido de la Selección Mexicana Sub-20 | MEXSPORT

“Cada vez salen más jugadores que aportan tanto a la regla como al fútbol mexicano”, afirmó el jugador, convencido de que la confianza depositada en los jóvenes se traduce en resultados positivos para los clubes y para el país.

¿Quién es el referente de José Pachuca?

Respecto al desempeño del equipo nacional en el torneo, José Rodrigo resaltó el enfoque del grupo y la visión clara que han recibido del cuerpo técnico. “Jorge, que fue campeón del mundo, nos transmite todo el tiempo esa idea: apunten a ser campeones del mundo”, expresó.

José Rodrigo en partido del Apertura 2025 con Pachuca | MEXSPORT

Durante el proceso mundialista, los jugadores del Tricolor Sub-20 convivieron con Rafael Márquez, figura histórica del fútbol mexicano. Pachuca aseguró que fue una experiencia memorable. “Siempre ha sido un ídolo y referente para mí. Poder verlo, escucharlo y sentir la confianza que transmite fue muy especial”.

El joven defensor continúa su proceso con miras a consolidarse en el primer equipo de Puebla y seguir siendo parte importante del proyecto juvenil de la selección mexicana.

José Pachuca en partido de Liga MX con Puebla | MEXSPORT