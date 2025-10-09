América vs Chivas: ¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver EN VIVO el Clásico Nacional?

El Clásico Nacional se muda a Estados Unidos. América y Chivas se enfrentarán en un partido amistoso durante la Fecha FIFA de octubre 2025, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, donde se espera una gran asistencia de aficionados mexicanos.

Este duelo servirá para que ambos clubes mantengan ritmo competitivo mientras la Selección Mexicana disputa sus compromisos ante Colombia y Ecuador.

Bajas y panorama de América y Chivas

El Club América llegará con bajas importantes por convocatorias y lesiones. Entre los ausentes destacan Luis Malagón, Henry Martín, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo y Erick Sánchez. Además, varios jugadores estarán concentrados con la Selección Mexicana.

Del otro lado, Chivas también sufrirá ausencias clave. Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Alan Mozo y Erick Gutiérrez no verán acción por lesiones o llamados a selecciones nacionales.

Ambos equipos aprovecharán el amistoso para darle minutos a jóvenes y suplentes, manteniendo la intensidad característica del Clásico Nacional.

Chivas venció a América en el Clásico | IMAGO7

Un clásico que trasciende fronteras

Aunque se trate de un encuentro amistoso, el América vs Chivas siempre genera pasión.

El duelo en Arizona será una oportunidad para que miles de aficionados mexicanos en Estados Unidos vivan de cerca la rivalidad más grande del fútbol nacional.

Se espera un ambiente vibrante, espectáculo dentro y fuera del campo y, como siempre, el orgullo en juego entre las dos instituciones más populares del país.

El Clásico tuvo grandes niveles de audiencia

Fecha, horario y transmisión del América vs Chivas

El encuentro se jugará el sábado 12 de octubre de 2025, en punto de las 21:00 horas (tiempo del Centro de México).

Aunque aún no se confirma la televisora oficial, el partido se transmitirá en México por TUDN y ViX, mientras que en Estados Unidos podría verse a través de Telemundo y Peacock, como parte del acuerdo de difusión del Clásico Nacional en territorio norteamericano.

Fecha: Sábado 11 de octubre de 2025

Hora: 21:00

Sede: State Farm Stadium, Glendale, Arizona

Transmisión: Canal 9, TUDN y Vix

