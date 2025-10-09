Mundial 2026: futbolistas de Liga MX que buscan clasificación en octubre

Jugadores de Liga MX que buscan boleto al Mundial. La Liga MX es una de la que más jugadores coloca en diferentes selecciones en el continente, pues constantemente son llamados de varios equipos.

En esta Fecha FIFA no fue la excepción, ya que algunos jugadores tuvieron la posibilidad de asistir con sus países para disputar partidos de clasificación mundialista, algunos otros amistosos.

Un punto importante es que hay jugadores que buscan llegar al Mundial en esta fecha FIFA, además de los que ya han conquistado su boleto para el torneo más importante en el mundo del futbol.

Fueron convocados con sus equipos | IMAGO7

Antony Lozano, de Santos Laguna, es uno de los que están buscando su clasificación a la copa del Mundo, ya que la Selección de Honduras puede amarrar su boleto como parte de la CONCACAF en este mes de octubre.

Este es el único caso de un jugador que milita en la Liga MX y que puede conseguir el boleto en esta fecha FIFA, pues ya hay otros que tienen su boleto, mientras que algunos otros aspiran a lograrlo en partidos posteriores.

Es el único buscando su boleto | IMAGO7

¿QUIÉNES YA ESTÁN?

Para poner algunos ejemplos, hay jugadores que ya conquistaron su boleto a la Copa del Mundo. Futbolistas de México, Estados Unidos ya tienen su lugar por ser selecciones anfitrionas. Por otra parte, seleccionados de Uruguay, Colombia y Ecuador también pueden disfrutar de su participación.

Es así como algunos jugadores han confirmado su participación en el Mundial de 2026, aunque algunos otros podrían lograrlo antes de que termine este año.

Ya hay muchos clasificados | MEXSPORT