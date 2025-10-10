Abogado de Omar 'N': "Vamos a pelear la no vinculación con uñas y dientes"

Esta mañana previo a la audiencia de vinculación a proceso del exfutbolista del Guadalajara, la defensa de Omar “N”, Leobardo Treviño, aseguró que van a pelear con uñas y dientes la no vinculación de su cliente.

“El abuso sexual infantil tiene un montón de modalidades, depende de la edad. A ver, no estoy admitiendo que nos van a vincular; que quede claro que vamos a pelear la no vinculación con uñas y dientes, con el cuchillo entre los dientes, así como futbolistas.

“Entonces que quede perfectamente claro que si eso pasa, que esperemos que no, hay varias opciones, amparo, apelación y demás. Una es que, por la modalidad, por la edad y por muchas cosas, alcanza suspensión. Esa puede ser; la suspensión no es un reconocimiento tampoco”, señaló.

¿Habrá críticas en caso de un fallo favorable?

De igual manera, reconoció que, al ser una figura pública su cliente, en caso de obtener un fallo favorable, será cuestionado y tendrá múltiples críticas.

“Y no es porque sea Omar, no es impunidad, se llame Leobardo, se llame fulano, cómo se llame, tiene ese derecho humano en el artículo 17 de la Constitución, y no es a capricho de una persona o de un grupo de personas. Al contrario, yo creo que porque es Omar, se complica, porque van a decir, ‘ay, hubo impunidad, hubo no sé qué’, cuestiones insanas que no hay en este proceso, no se advierten en este proceso”, agregó.

Confían en que Omar “N” saldrá caminando.

Al final, enfatizó que confía en que Omar “N” saldrá caminando, después de que hicieron un buen análisis de la carpeta de investigación.

“Hoy solo hay dos opciones: que se dicte un auto de vinculación a proceso, y nosotros esperamos un auto de no vinculación a proceso, situación en la cual saldría caminando. Porque hicimos un muy buen estudio, análisis de la carpeta y cuestiones que me tengo que reservar para la audiencia”, concluyó.