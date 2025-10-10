Abogado de presunta víctima de Omar 'N' espera que el exfutbolista sea vinculado a proceso

El abogado Juan Soltero defensa de la presunta víctima de Omar “N” espera que el ex futbolista del Guadalajara, sea vinculado a proceso, luego de que los datos de prueba que se presentaron son suficientemente robustos.

“Esperamos que sobrevenga una vinculación a proceso sin lugar a duda. Creemos que los datos de prueba con los que se cuentan son suficientemente robustos y que acreditan sin lugar a duda la existencia del hecho que la ley señala como delito de abuso sexual infantil agravado y la posibilidad de que este sujeto lo comenta.

“Ya las pruebas están, los datos de prueba ya están argumentados, ya están verbalizados por el Ministerio Público desde la imputación que fue el domingo. El día de hoy el juez tendrá que resolver al analizar esos datos de prueba y vincularlo a proceso”, señaló.

¿Cuál podría ser la pena?

De igual manera, señaló que espera que no exista una suspensión condicional del proceso de Omar “N”, ya que esperan una pena de 5 a 10 años de prisión.

“Consideramos que no, porque uno de los hechos por los cuales se le imputó es cuando la menor tenía menos de 12 años. Eso agrava la pena de 3 a 6 años. Y las demás agravantes marca o mandata la ley que se tiene que aumentar hasta dos tercios la pena, entonces la pena sería de 5 a 10 años de prisión. Y para una suspensión condicional del proceso, ustedes lo saben, que el término medio aritmético del delito que se le imputa no debe de exceder de 5 años. Entonces, consideramos que no”, señaló.

Al final, enfatizó en que se opondrán en caso de que se dé una suspensión condicional, luego del riesgo que conlleva para los demandantes.

“Aunado a ello, aunque por cualquier circunstancia el delito no fuera agravado, también debe de haber, tiene que no haber oposición fundada de la víctima. Y en este caso, nosotros indudablemente nos opondremos a una suspensión condicional del proceso, primeramente por el riesgo de la víctima. Si este sujeto sale, imagínense nada más la menor o la mamá, ¿qué les espera?”, concluyó.