Djaniny Tavares y el vínculo que une a Cabo Verde con México

Cabo Verde se ha convertido en la gran sensación del futbol mundial tras conseguir, por primera vez en su historia, la clasificación a una Copa del Mundo. El pequeño estado insular africano, ubicado en el océano Atlántico, logró el boleto directo al Mundial 2026 al liderar su grupo en las Eliminatorias Africanas, superando a selecciones de mayor tradición. Esta hazaña histórica ha despertado emoción en todo el planeta, incluyendo a México, país que guarda un vínculo muy especial con el futbol caboverdiano.

Antes de la alegría mundialista, Cabo Verde ya había encontrado una figura que unió su historia con la del balompié mexicano: Djaniny Tavares. El delantero, originario de la isla de Santiago, se convirtió en un ídolo durante su paso por el Santos Laguna, dejando huella tanto por su calidad futbolística como por su carisma dentro y fuera de la cancha.

Djaniny Tavares | MEXSPORT

¿Cómo fue su estancia en México?

Tavares llegó a México en 2014 y rápidamente se ganó el respeto de sus compañeros y de la afición. Su potencia, velocidad y olfato goleador lo convirtieron en uno de los atacantes más temidos de la Liga MX. Su paso por el conjunto de Torreón coincidió con una de las etapas más exitosas del club, en la que el caboverdiano tuvo un rol protagónico.

En cuatro años con Santos Laguna, Djaniny disputó 157 partidos, en los que anotó 53 goles y repartió 17 asistencias. Fue pieza clave en la obtención de cuatro títulos: dos campeonatos de Liga MX, una Copa MX y un Campeón de Campeones. Además, se coronó como Campeón de Goleo del Clausura 2018, consolidándose como uno de los extranjeros más destacados de la época.

Su impacto fue tal que, incluso años después de su salida, los aficionados Guerreros siguen recordando sus actuaciones con nostalgia. Tavares se convirtió en un símbolo de entrega y alegría futbolística, un embajador caboverdiano en tierras mexicanas que ayudó a fortalecer el lazo entre ambas naciones a través del deporte.

Curiosamente, a pesar del momento histórico que vive Cabo Verde, Djaniny Tavares no formó parte del proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2026. Actualmente se encuentra sin equipo, por lo que no disputó ningún encuentro en las eliminatorias africanas. Aun así, su legado con la selección sigue presente, ya que ha sido uno de los referentes ofensivos del país durante la última década.

Clasificación histórica

La clasificación caboverdiana ha hecho que muchos aficionados mexicanos vuelvan a recordar con cariño a aquel atacante que maravilló en la Liga MX. Su historia es una prueba de cómo el futbol puede tender puentes entre países geográficamente distantes, pero conectados por la pasión deportiva.

Con el boleto asegurado, Cabo Verde se prepara para su debut histórico en la Copa del Mundo 2026, que se jugará precisamente en México, Estados Unidos y Canadá. Y aunque Djaniny Tavares no estuvo en la cancha durante el camino clasificatorio, su nombre estará inevitablemente ligado al presente y al pasado glorioso de este pequeño país africano.

