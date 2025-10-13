¡Vuelve a casa! Julián Quiñones regresa y luce el mítico '33' de Atlas

Uno siempre vuelve a donde fue feliz. Esa frase define perfectamente el momento que vive Julián Quiñones, quien sorprendió a propios y extraños al reaparecer con los colores del Atlas y portar nuevamente el mítico número 33, con el que conquistó la gloria rojinegra.

Quiñones fue bicampeón con Atlas | IMAGO7

A más de dos años de su salida del club tapatío, el delantero de la Selección Mexicana regresó a las instalaciones de los Zorros, donde fue recibido con cariño por la afición y el personal del equipo. En sus redes sociales, el Atlas presumió al atacante con la nueva camiseta de la temporada, acompañando la imagen con el mensaje:

“Para todos los que se preguntaban… Claro que Julián Quiñones se llevó la 33 Rojinegra”.

Durante su etapa con los Zorros, Quiñones se consolidó como una de las figuras más importantes en la historia reciente del club, siendo pieza clave en el bicampeonato del 2021-2022, logro que rompió una sequía de más de 70 años sin títulos de liga para la institución.

Aunque en su paso por el América también levantó trofeos y sumó otro bicampeonato, el atacante colombiano naturalizado mexicano ha mostrado un vínculo especial con Atlas, club donde alcanzó su mejor versión futbolística y dejó una huella imborrable.

Quiñoes con la nueva camiseta de Atlas

¿Qué hacía Julián Quiñones en las instalaciones del Atlas?

La presencia de Quiñones en la Academia Aga no fue casualidad. La Selección Mexicana se encuentra en Guadalajara para disputar un amistoso ante Ecuador en el Estadio Akron, y el combinado nacional aprovechó las instalaciones rojinegras para llevar a cabo su preparación.

Más allá de la concentración del Tri, el regreso de Julián Quiñones al entorno del Atlas despertó la nostalgia entre los aficionados, quienes no dudaron en recordarle su legado con cánticos y mensajes en redes sociales.

El reencuentro con la “33 Rojinegra” dejó claro que, aunque cambien los colores o los equipos, hay lugares donde uno siempre se siente en casa.

Quiñones en su etapa con Atlas | IMAGO7