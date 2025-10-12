Atlas le da la bienvenida a Julián Quiñones previo a partido ante Ecuador

La historia reciente del Atlas no se entiende sin Julián Quiñones. El delantero colombiano naturalizado mexicano fue una de las piezas clave en la obtención de los dos títulos de Liga MX que cambiaron la historia de los Zorros para siempre. Hoy, aunque juega en el futbol árabe, su figura sigue siendo muy querida en Guadalajara, y su reciente aparición en redes sociales con los colores del Tricolor despertó una ola de emoción entre la afición rojinegra.

Con Selección | MEXSPORT

A través de sus redes sociales oficiales, el Atlas publicó fotografías de Julián Quiñones vistiendo el uniforme de la Selección Mexicana, acompañadas de la frase: "de regreso a casa". La publicación no tardó en volverse viral entre los seguidores del equipo, recordando los mejores momentos de 'La Pantera' en el club.

El atacante regresará a territorio jalisciense para disputar el partido entre México y Ecuador, como parte de los compromisos internacionales del Tricolor. Aunque no se trata de un regreso deportivo al Atlas, su presencia en el Estadio Jalisco revive la nostalgia de una etapa dorada para la institución.

La publicación del Atlas | Captura de pantalla

¿Cuál es el legado de Quiñones?

Quiñones se convirtió en ídolo gracias a sus actuaciones determinantes durante los campeonatos del Apertura 2021 y Clausura 2022, cuando Atlas logró el histórico bicampeonato bajo la dirección de Diego Cocca. Su explosividad, goles y conexión con la afición lo transformaron en uno de los jugadores más recordados de esa época gloriosa.

Los comentarios en redes sociales no tardaron en llegar. Cientos de aficionados atlistas llenaron las publicaciones con mensajes pidiendo el regreso de Quiñones, demostrando que su huella en el club sigue intacta. Para muchos, su salida dejó un vacío difícil de llenar en la delantera rojinegra.

Con Atlas | MEXSPORT

Actualmente, Julián Quiñones milita en el futbol árabe, donde continúa mostrando su talento. Su rendimiento en la Liga MX con Atlas y América lo llevó a consolidarse como uno de los atacantes más letales del país, ganándose también un lugar en la Selección Mexicana tras su naturalización.

Presencia Rojinegra

Aunque su carrera tomó un nuevo rumbo, el vínculo entre Quiñones y el Atlas sigue más vivo que nunca. Cada vez que pisa Guadalajara, la afición le recuerda con cariño, agradeciéndole por los títulos que marcaron una nueva era en la historia del club.

La presencia de Julián Quiñones en territorio tapatío es mucho más que un simple partido con la Selección: es el reencuentro de un ídolo con su gente. Su nombre quedó grabado para siempre en la memoria colectiva de los Zorros, y cada guiño en redes sociales alimenta la ilusión de un posible regreso en el futuro.

Amor eterno | MEXSPORT