¿Liguilla a la vista? Así será el cierre de Chivas en el Apertura 2025

El inicio de torneo en el Apertura 2025 para Guadalajara no había sido el mejor, ya que incluso llegaron a estar dentro de los últimos tres lugares del campeonato; sin embargo, la decisión de mantenerse bajo el proyecto de Gabriel Milito como su entrenador ha tenido sus recompensas, pues dentro de las últimas fechas, el equipo rojiblanco ha podido mantenerse en una zona que le permite aspirar incluso a Liguilla directa y no a Play In, como en algún momento se presupuestaba.

Parte del buen trabajo que Chivas ha mostrado en las últimas semanas se ha reflejado con las tres victorias que han conseguido en sus últimos tres partidos de Liga MX, incluso logrando uno de esos resultados viniendo de atrás con una remontada en el Estadio Olímpico Universitario.

Chivas tiene una buena racha en el torneo | Imago7

¿Qué viene para Chivas en el cierre de torneo?

Por el momento, Guadalajara se encuentra en el descanso de Fecha FIFA, con algunos de sus futbolistas como seleccionados nacionales con México y algunos otros recuperándose de lesión. Su partido más reciente tuvo carácter amistoso, enfrentándose a las Águilas del América en Arizona, terminando con un marcador de 1-1, pero con Javier 'Chicharito' Hernández regresando a la senda del gol tras abrir el marcador ante su acérrimo rival.

Cuando el Rebaño Sagrado regrese a la actividad de Liga MX será el próximo sábado 18 de octubre, cuando sean locales para recibir a los Cañoneros de Mazatlán en uno de los partidos que cerrará la actividad sabatina de la décimo tercera jornada; posteriormente, los Rojiblancos se medirán a Querétaro como visitantes en el Estadio de La Corregidora con fecha del miércoles 22 de octubre.

Última alineación titular de Chivas en el Apertura 2025 | Imago7

Ya como parte de la Jornada 15, Chivas recibirá el sábado 25 de octubre a Atlas en el Estadio Akron para una edición más del Clásico Tapatío; después, en la penúltima fecha, vendrá un encuentro frente a Pachuca como visitantes el domingo 2 de noviembre, para finalmente cerrar el torneo regular con el duelo en contra de Rayados de Monterrey el sábado 8 de noviembre, cuando se terminarán de definir todas las posiciones de la tabla general.

Con cinco partidos restantes y ninguno pendiente, a Guadalajara le restan 15 puntos disponibles; de momento se encuentran en la posición número nueve con 17 puntos, a tan solo tres de poder entrar a la zona de clasificación directa; por ende, el Rebaño tendrá que ganar la mayoría de sus puntos restantes para no quedar fuera si quiera de la posición 10, la cual entregaría boleto a la ronda de Play In.

Daniel Aguirre entregó los últimos tres puntos de Chivas en el torneo | Imago7

Detalles extra del cierre rojiblanco

Chivas también cuenta con una ofensiva bastante interesante, pues a pesar de no tener al mejor goleador del campeonato, quien de momento sigue siendo Paulinho del Toluca con 9 goles, Guadalajara sí tiene a uno de los mejores goleadores mexicanos del certamen empatado a seis goles con Ángel Sepúlveda de Cruz Azul. El máximo artillero del equipo rojiblanco es Armando 'Hormiga' González con sus seis goles conseguidos en 783 minutos disputados a lo largo del Apertura 2025.

Para algunos consumidores de Liga MX, el calendario que tiene Chivas en la recta final del campeonato es más fácil que el de algunos otros equipos; no obstante, algunos de sus compromisos más fuertes ya fueron jugados, como el Clásico Nacional ante América, el cual ganó 1-2 en CDMX, o bien, la derrota por goleada de 0-3 ante el actual campeón Toluca.