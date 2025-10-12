¡Rafa Márquez se reencuentra con Atlas! Así lo presentó el club rojinegro

Atlas ha vivió uno de los reencuentros más especiales en el tiempo reciente al recibir la visita de Rafa Márquez, el mejor canterano en la historia del equipo, esta vez, como auxiliar técnico de la Selección Mexicana y como parte de la preparación para el siguiente duelo del Tri ante Ecuador, después de haber sido goleados de manera más que contundente en contra de la Selección de Colombia de Néstor Lorenzo.

A pesar de que el partido en contra de los ecuatorianos será en el Estadio Akron, el Tri realiza sus entrenamientos en la Academia Aga, la cual forma parte de las instalaciones de los Zorros.

Márquez de regreso en 'casa' | X: @AtlasFC

De regreso a casa

A través de un tuit fue como Atlas anunció el regreso de Rafa Márquez a lo que algún día fue 'su casa'. Con la frase: "Hoy también regresa a casa un viejo conocido" fue como los rojinegros anunciaron la presencia de uno de sus canteranos más exitosos en la historia, con paso en clubes de Europa y una gran historia como seleccionado nacional.

Agregando las palabras "Bienvenido a la Academia Aga, Rafa Márquez", los Zorros presumieron una camiseta especial para el 'Káiser', la cual muestra su más que recordado número 4 en la espalda. El uniforme que le fue entregado al auxiliar del Tri no es otro más que el de local del actual torneo, con el que de momento los dirigidos por Diego Cocca se mantienen en la posición 11 con 13 puntos, cerca de la zona de Play In.

Post dedicado al 'Káiser' | Captura de X

"La sonrisa del futbol"

A pesar de que los aficionados de Atlas están contentos por contar con la presencia de Márquez, una gran cantidad de comentarios también ha pedido que se entregue una muestra de cariño y respeto a otro de los jugadores que han sido parte de la historia rojinegra, en gran parte dentro del bicampeonato conseguido en los años recientes.

A quien la gente quiere que también se reconozca es a Julián Quiñones, quien forma parte de los convocados con el Tri y que además tuvo minutos en la goleada ante Colombia. Los comentarios de la gente son muy claros, no estarán contentos si no se le entrega también una camiseta conmemorativa a uno de los jugadores más importantes de los dos títulos más recientes en la escuadra rojinegra.

Comentarios dirigidos a Julián Quiñones | Captura de X

"Falta la playera de la sonrisa del futbol", "Les encargo la playera de Quiñones, y sí, es una amenaza", son parte de los comentarios que la afición de los Zorros ha dejado como respuesta en el post dedicado a Rafa Márquez.

México en territorio mexicano

Además de las publicaciones que han subido en las redes sociales de Atlas para conmemorar el regreso del 'Káiser', el club también incluyó algunas más completamente dedicadas a la llegada de la Selección Mexicana a Guadalajara, Jalisco como parte de la preparación para el partido ante Ecuador, el cual se llevará a cabo en el campo de su rival, pues será en el Estadio Akron.

Primeras imágenes del Tri en la Academia Aga | X: @AtlasFC

Incluso ya se compartieron imágenes del primer entrenamiento oficial del Tri en la Academia Aga, con 'El Vasco' Aguirre como uno de los principales protagonistas, además de sus jugadores, a quienes les personalizaron el vestidor para una mejor experiencia en las instalaciones de los rojinegros.