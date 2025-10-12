Rayados pierde a figura del equipo, su regreso dependerá de su evolución

Durante la práctica de hoy de Rayados en ¨El Barrial¨, Fidel Ambriz tuvo que abandonar el entrenamiento en muletas tras sufrir un golpe en la rodilla, por lo que fue inmediatamente llevado a valoración médica.

Se espera que Rayados emita un comunicado oficial en las próximas horas para informar sobre la gravedad de la lesión del jugador, quien seguirá siendo evaluado en los próximos días.

Fidel Ambriz l IMAGO7

Baja sensible

La baja de Ambriz representa un golpe sensible para el equipo, ya que ha sido uno de los futbolistas más consistentes para Domènec Torrent durante la temporada.

Hasta el momento, Ambríz ha sido titular en los últimos cinco partidos del Monterrey y en la presente campaña, ha disputado 11 partidos, siendo titular en siete de ellos y sumando un gol.

Fidel Ambriz lesionado l IMAGO7

Tendrá segumiento médico

El cuerpo técnico y el área médica mantendrán seguimiento cercano de la evolución de la lesión, mientras el club espera tener claridad sobre su disponibilidad para los próximos compromisos.

Rayados enfrenta ahora la posibilidad de ajustar su alineación sin uno de sus jugadores más regulares, situación que podría afectar la dinámica del equipo para el próximo encuentro ante Pumas en el Estadio BBVA.

Monterrey l IMAGO7

Los Rayados siguen buscando cerrar con el liderato la fase regular del Apertura 2025 se medirá en su próximo compromiso a los Pumas en el Gigante de Acero y no podrá contar con el jugar que tenía consistencia con Torrent.

Después del juego ante los Pumas terminarán por cerrar el torneo regular nuevamente recibiendo en casa, ahora a los Bravos de Juárez, visitando al Cruz Azul en la Jornada 16 juega el Clásico y finaliza de visita a las Chivas.

Rayados con sensible baja l IMAGO7