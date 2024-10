Fidel Ambriz define su estilo de juego: “Como Casemiro, pero me identifico con Rodri”

Fidel Ambriz es uno de los grandes prospectos que tiene actualmente el futbol mexicano y con tan solo 21 años fue fichado por Rayados de Monterrey para seguir proyectando su carrera, señalando que tiene aptitudes en el campo de juego como Casemiro y Rodri.

En entrevista para TUDN, Fidel Ambriz señaló que ha recibido comentarios sobre su estilo de juego el cual dice ser similar al de Casemiro, jugador del Manchester United, pero al mismo tiempo dice sentirse más identificado con Rodri, candidato al Balón de Oro.

“Últimamente me dicen que sí mis aptitudes sobresalen hacia adelante, pero también muchos me dicen como pivote defensivo, un tipo Casemiro a la hora de cortar jugadas. Pero yo también me identifico mucho con Rodri porque el contención moderno se le llama, no ‘box to box’ que lo es, pero que va muy bien hacia adelante. Mete goles, pero también a la hora de defender defiende muy bien, ese tipo de jugador me caracteriza un poco”, declaró el nuevo jugador de Rayados.

No todo es Europa. Pese a tener como referentes a estrellas de talla mundial que juega en la mejor liga del mundo, Fidel Ambriz también confesó sentirse identificado e inspirado en dos grandes futbolistas mexicanos, ‘Gallo’ Vázquez y Rafael Márquez.

“Me gustaba mucho el ‘Gallito’Vázquez porque me identificaba con él en su estilo de juego en cómo se comportaba dentro de la cancha, entonces él un poco. Rafa Márquez cuando estaba en Europa, entonces con esa mentalidad también me identifico mucho de trabajar, de poder luchar por un sueño que obviamente es ser mejor, el que sobresalga en los equipos”, declaró para TUDN.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JULIÁN QUIÑONES ADVIERTE RESURGIR DEL AMÉRICA: “NO SABEN QUIÉN ES EL EQUIPO MÁS GRANDE"