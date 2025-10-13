Javier 'Chicharito' Hernández sobre su gol ante América: "Ojalá hubiera sido en liga"

Este fin de semana, en plena Fecha FIFA, América y Chivas viajaron a Arizona para jugar un encuentro amistoso, donde Gabriel Milito y Andre Jardiné probaron jugadores que no tienen tanta regularidad en la Liga MX, entre ellos Javier 'Chicharito' Hernández.

El delantero, histórico goleador con la Selección Mexicana, nunca había podido anotarle a las Águilas del América, 'maldición' que se rompió en el juego amistoso del pasado sábado.

Después de su gol, Chicharito habló para los micrófonos de Chivas TV donde, entre otras cosas, contó su sentir sobre su primer gol en un Clásico Nacional.

"Muy feliz y contento por el esfuerzo de todo el equipo, no hay partidos amistosos, ojalá hubiera sido en Liga ¿no? Cuando quedan puntos o algo, jugamos muchos que no estábamos teniendo mucha participación, y es lo que da esta oportunidad, para mostrarse para ponérsela difícil a Gabi, nos vamos contentos con el empate", comento Chicharito.

Chivas todavía puede calificar directo

El cierre del Rebaño en la Liga MX es accesible para asegurar un boleto en Play-In, incluso, para poder pensar en calificar directo a la Liguilla en el Apertura 2025.

El Rebaño Sagrado jugará frente a Mazatlán, Puebla, Atlas, Pachuca y Monterrey, de esos cinco enfrentamientos tres serán con equipos que están en la parte baja de la tabla.