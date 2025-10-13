Javier 'Chicharito' Hernández sobre su gol ante América: "Ojalá hubiera sido en liga"

El delantero rojiblanco habló sobre el primer gol que marcó en un Clásico Nacional en su carrera

Javier Hernández habló sobre su gol ante América
Javier Hernández habló sobre su gol ante América | @Chivas
Marcos Olvera García
13 de Octubre de 2025

Este fin de semana, en plena Fecha FIFA, América y Chivas viajaron a Arizona para jugar un encuentro amistoso, donde Gabriel Milito y Andre Jardiné probaron jugadores que no tienen tanta regularidad en la Liga MX, entre ellos Javier 'Chicharito' Hernández.

El delantero, histórico goleador con la Selección Mexicana, nunca había podido anotarle a las Águilas del América, 'maldición' que se rompió en el juego amistoso del pasado sábado.

Después de su gol, Chicharito habló para los micrófonos de Chivas TV donde, entre otras cosas, contó su sentir sobre su primer gol en un Clásico Nacional.

"Muy feliz y contento por el esfuerzo de todo el equipo, no hay partidos amistosos, ojalá hubiera sido en Liga ¿no? Cuando quedan puntos o algo, jugamos muchos que no estábamos teniendo mucha participación, y es lo que da esta oportunidad, para mostrarse para ponérsela difícil a Gabi, nos vamos contentos con el empate", comento Chicharito.

Amistosos América vs Chivas
Amistosos América vs Chivas

Chivas todavía puede calificar directo

El cierre del Rebaño en la Liga MX es accesible para asegurar un boleto en Play-In, incluso, para poder pensar en calificar directo a la Liguilla en el Apertura 2025.

El Rebaño Sagrado jugará frente a Mazatlán, Puebla, Atlas, Pachuca y Monterrey, de esos cinco enfrentamientos tres serán con equipos que están en la parte baja de la tabla.

TE PUEDE INTERESAR

Chivas ha obtenido tres victorias consecutivas recientemente

Chivas | 12/10/2025

¿Liguilla a la vista? Así será el cierre de Chivas en el Apertura 2025
Chivas vs América contabilizó 45 mil aficionados

Chivas | 12/10/2025

¡Exitazo con los paisas! Chivas vs América contabilizó 45 mil aficionados en el estadio de Cardinals
Miguel Gómez se lesionó el hombro pero siguió jugando

Chivas | 12/10/2025

Miguel Gómez se lesionó el hombro pero siguió jugando en el Clásico Nacional en Phoenix
Te recomendamos
¿Liguilla a la vista? Así será el cierre de Chivas en el Apertura 2025
Chivas
Liga MX

LO ÚLTIMO

 