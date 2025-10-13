Robert Lopes, el futbolista irlandés que jugará el Mundial con Cabo Verde gracias a LinkedIn

Robert Lopes nunca imaginó que una red profesional como LinkedIn cambiaría por completo el rumbo de su carrera futbolística. Lo que empezó como un mensaje inesperado terminó convirtiéndose en el inicio de una aventura que hoy lo tiene como uno de los referentes de la selección de Cabo Verde, clasificada por primera vez a una Copa del Mundo.

En una entrevista, el defensa recordó el momento en que todo comenzó: “Yo no hablaba portugués y usaba LinkedIn principalmente para la universidad. Cuando vi ese mensaje, pensé que era spam. Por suerte me escribieron de nuevo en inglés y ahí comenzó una increíble aventura”. Aquella respuesta marcó un antes y un después para un jugador que entonces desarrollaba su carrera en el futbol irlandés.

Robert Lopes | @kiko13_martins

Lopes, nacido en Dublín en 1992, es hijo de un caboverdiano y siempre tuvo una conexión cultural con el país africano, aunque no había tenido contacto directo con su federación. Su perfil en LinkedIn fue la puerta de entrada: un miembro del cuerpo técnico de la selección lo contactó para invitarlo a representar a Cabo Verde en competencias internacionales. Al principio dudó, pero tras la segunda comunicación en inglés, aceptó la propuesta.

Su debut con la selección se produjo en 2019, en un amistoso ante Togo. Desde entonces, se consolidó como uno de los pilares defensivos del equipo. Su historia refleja cómo las plataformas digitales pueden trascender su uso habitual, convirtiéndose en herramientas inesperadas para conectar talentos con oportunidades deportivas únicas.

Alegría de la gente caboverdiana | AP

¿Qué pensó de representar a Cabo Verde?

Para Lopes, la experiencia significó mucho más que un cambio futbolístico: “La experiencia me abrió la mente, me permitió conocer una cultura distinta y valorar mis raíces. Me cambió por completo”. Integrarse a la selección nacional le permitió reconectarse con sus orígenes familiares y convertirse en un símbolo para la diáspora caboverdiana en Europa.

En el camino hacia el Mundial 2026, Lopes jugó un papel importante en la sólida defensa del equipo. Cabo Verde se clasificó tras vencer 3-0 a Eswatini en la última jornada de las Eliminatorias Africanas, asegurando el primer lugar del grupo. Con esta histórica clasificación, el país se unirá por primera vez a la máxima cita del futbol internacional.

Alegría de la gente caboverdiana | AP

Historia importante

Su historia ha llamado la atención no solo en África, sino también en medios internacionales que destacan cómo un simple mensaje en LinkedIn cambió su vida. En un contexto donde muchos futbolistas son descubiertos por ojeadores tradicionales, el caso de Lopes demuestra que la tecnología también puede abrir caminos impensados en el deporte.

Hoy, Robert Lopes se prepara para vivir el sueño mundialista con Cabo Verde. De haber ignorado aquel mensaje en LinkedIn a disputar una Copa del Mundo, su recorrido inspira a miles de jóvenes de la diáspora africana que sueñan con representar a la tierra de sus padres y abuelos.

Alegría de la gente caboverdiana | AP