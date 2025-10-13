Selección Argentina confirma dura baja para el Mundial de 2026

Argentina fue uno de las primeras selecciones clasificadas a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá en 2026; sin ser uno de los países anfitriones, la albiceleste se clasificó como primer lugar de las Eliminatorias Mundialistas en Sudamérica. Ahora, tratarán de ganar un bicampeonato que los confirme como el mejor seleccionado nacional de los últimos Mundiales.

Desafortunadamente no todo será alegría para los argentinos en el debut del Mundial en el que defenderán su corona, pues se ha confirmado lo que será una de las bajas dentro de su convocatoria con Lionel Scaloni al mando.

Scaloni no contará con uno de sus mejores jugadores en defensa | AP

Sin uno de los 'pilares' en el fondo

La baja que tendrá la Selección Argentina se trata de Nicolás Otamendi, quien en dado caso de ser tomado en cuenta como seleccionado nacional para la Copa del Mundo, no podrá tener actividad en el primer partido de los albicelestes debido a que tendrá que cumplir con una sanción que recibió en el último partido de las Eliminatorias de CONMEBOL, junto con otros seleccionados de algunos otros países.

Otamendi, actual jugador y capitán de las Águilas de Benfica, recibió tarjeta roja en el último partido eliminatorio en contra de Ecuador, que casualmente cuenta con el otro jugador suspendido y que recibirá otro castigo, pues Moisés Caicedo del Chelsea también se fue expulsado de ese duelo en el que ya no se jugaba nada, pues ambas selecciones ya estaban clasificadas a la Copa.

Otamendi jugó ante Chelsea en Champions recientemente | AP

El castigo consiste en que ninguno de los jugadores que hayan sido expulsados bajo cualquier motivo podrá tener actividad en el siguiente duelo oficial que su selección juegue, siendo este, el debut en el Mundial de ambas escuadras nacionales, en donde al momento no tienen rival pese a ya estar clasificadas.

Argentina en Fecha FIFA

Siendo el actual campeón del mundo y habiendo calificado con muchos meses de anticipación, Argentina es una de las selecciones que ha aprovechado su Fecha FIFA para ver a algunos de los jugadores que pudieran 'llenar el ojo' de su entrenador para asistir al torneo, pues incluso sus eliminatorias terminaron hace ya más de un mes.

Moisés Caicedo también cuenta con la misma sanción que Otamendi | AP

El primer partido amistoso de esta 'mini gira' de los argentinos fue en contra de la Selección de Venezuela, la cual fue eliminada en la última jornada de las clasificatorias después de una derrota por goleada ante Colombia; casualmente, dentro de ese partido, el cual ganó la albiceleste 1-0 con gol de Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi permaneció en la banca.

La actividad argentina de Fecha FIFA terminará el martes 14 de octubre cuando en el Estadio Chase, casa de Inter de Miami, los argentinos se midan a su similar de Puerto Rico, el cual hasta ahora, es su último partido amistoso programado con rumbo a la Copa Mundial.

Otamendi junto a Rodrigo De Paul sin tener actividad | AP