'A Miguel Herrera le ha quedado grande la Selección de Costa Rica'; asegura periodista tico

Costa Rica está viviendo horas claves de cara al Mundial del siguiente año, la selección costarricense se enfrenta este lunes a Nicaragua con la urgencia de conseguir su primer triunfo en las eliminatorias de la mano de Miguel Herrera.

Desde Costa Rica, Daniel Jiménez, de TeleTica, aseguró en Infiltrados (que se transmite de lunes a viernes a las 13:00 hrs en todas las plataformas de RÉCORD) que el puesto de seleccionador del combinado tico 'le ha quedado grande' al técnico mexicano.

"No estamos clasificados a la Copa del Mundo, a la mitad de la fase final de la eliminatoria a la Copa del Mundo, Costa Rica sigue fuera de la Copa del Mundo, no se ha ganado se tienen tres empates, creo que le ha quedado a deber el puesto a Miguel Herrera, le ha quedado grande la Selección de Costa Rica", comentó Jiménez.

Asimismo, Jiménez aseguró que el resultado que Costa Rica sacó en su visita a San Pedro Sula fue una luz de esperanza, a pesar del descontento generalizado de la afición tica por los resultados que 'El Piojo' Herrera ha tenido en la fase final de la eliminatoria de Concacaf.

"A como estábamos hace unos meses a ahora, sin lugar a duda hay descontento, pero la situación ha cambiado después del empate en San Pedro Sula, que deja como la esperanza de que la situación puede cambiar", aseguró Daniel Jiménez.

En caso de que Costa Rica no pueda calificar o no vaya directo al Mundial, Jiménez aclaró la situación sobre el futuro del técnico mexicano al frente de la selección tica.

"Los federativos, son iguales, todos van a creer en su proceso, no está en juego el puesto de Miguel Herrera, se confía en el proceso de Miguel Herrera, a título personal, si no se logra el boleto directo debe haber un cambio de timón, a nivel dirigencial, todos están en el barco de Miguel Herrera", aseveró Jiménez.

Costa Rica se enfrenta este lunes a Nicaragua y cerrará las eliminatorias de Concacaf enfrentándose a Haití y a Honduras, este último, en San José.