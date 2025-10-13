Berke Özer enfrenta posible sanción tras abandonar concentración de Turquía

El arquero Berke Özer, que milita en el Lille de Francia, está en el ojo del huracán luego de abandonar la concentración de la selección de Turquía sin permiso oficial. La federación turca (TFF) calificó su acción como un comportamiento “inaceptable” y ya evalúa sanciones disciplinarias. Según el comunicado emitido, Özer abandonó el centro de entrenamiento luego del partido en el que no fue titular, sin contar con la aprobación del cuerpo técnico ni del personal administrativo.

Berke Özer efusivo | AP

El incidente se dio justo después de que Turquía goleara 6-1 a Bulgaria en eliminatorias mundialistas, donde el portero no participó. La decisión de salir de la concentración generó un choque institucional: mientras la TFF sostiene que la acción fue fuera de protocolo, Özer respondió que actuó con permiso técnico y justificó su salida por un malestar físico.

Qué dice la Federación Turca sobre el abandono

En su comunicado, la federación denunció que Özer no tenía autorización para dejar el campamento tras el cotejo. “En momentos en los que nos esforzamos con dedicación para clasificarnos para la Copa del Mundo, un comportamiento así es inaceptable”, se lee en el pronunciamiento oficial.

Berke Özer en cancha | AP

La TFF también recalcó que su ausencia podría afectar la cohesión del grupo en una etapa decisiva de las eliminatorias, y que el reglamento establece penas para quienes actúen fuera de protocolo durante concentraciones oficiales. La magnitud de la sanción aún no se ha definido públicamente.

La versión de Özer y el contexto médico

En su defensa, Özer compartió que había manifestado dolores musculares antes de incorporarse al equipo nacional, y que pidió descansar si no sería titular. Aseguró que su salida del campamento se hizo con “permiso del cuerpo técnico”, aunque esa versión choca con la versión federativa.

Ante la tensión del caso, el seleccionador Vincenzo Montella —quien decidió alinear a Ugurcan Çakir ante Bulgaria y dejar en el banco a otros guardametas— no ha emitido declaraciones públicas al respecto. La situación complica el manejo interno del vestuario turco en momentos clave de la eliminatoria.

Implicaciones para Turquía y el futuro de Özer

Este episodio podría mermar la confianza del cuerpo técnico y afectar la carrera internacional del portero. En un momento en que Turquía busca sumar puntos clave en el camino al Mundial, un conflicto interno puede jugar en contra del grupo. Lo que suceda en los próximos días determinará si Özer enfrenta sanciones, pierde convocatorias o ve comprometido su rol como figura emergente del arco turco.

Berke Özer celebrando | AP

Mientras tanto, la vigilancia mediática y deportiva estará puesta en la resolución del caso. Si la federación actúa con severidad, Berke Özer podría pagar caro su decisión impulsiva. Pero si parte del cuerpo técnico respalda su versión médica, este escándalo podría quedar en un capítulo más dentro de su carrera complicada.