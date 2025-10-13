Irlanda del Norte vs Alemania EN VIVO Eliminatorias Mundialistas UEFA

El Clearer Twist National Stadium en Windsor Park, Belfast, será el escenario para el encuentro de las Eliminatorias UEFA entre Irlanda del Norte y Alemania.

Este choque en el Grupo A tiene implicaciones directas para ambos en su lucha por la clasificación, con el equipo norirlandés buscando una victoria histórica que impulse su posición.

El grupo está al rojo vivo, pues hay un triple empate por el liderato tras las primeras tres jornadas de la eliminatoria.

Los alemanes vienen enrachados con dos victorias al hilo queriendo aprovechar su condición de favorito, mientras que los irlandeses buscarán sacar ventaja de la localía y dar la sorpresa.