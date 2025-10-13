Gales vs Bélgica EN VIVO Eliminatorias Mundialistas UEFA

Este choque en el Grupo J es una batalla directa por el liderato y la clasificación a la Copa del Mundo 2026, con ambos equipos buscando imponer su jerarquía y asegurar su posición privilegiada.

Gales llega a este enfrentamiento con el ímpetu de ser un rival históricamente complicado para los "Diablos Rojos" en casa. El equipo galés se encuentra en una posición de privilegio en el Grupo J, y una victoria ante Bélgica le daría una ventaja significativa en la lucha por el cupo directo y se ubicaría como primer lugar.

Por otro lado, Bélgica, uno de los equipos más talentosos de Europa, necesita con urgencia un triunfo como visitante. Su objetivo es recuperar el control del Grupo J y demostrar que son los legítimos candidatos a la clasificación directa.