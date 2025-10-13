Gianni Infantino participó junto a Donald Trump en la cumbre por el acuerdo de paz en Gaza

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estuvo presente en la cumpre por la paz en Gaza que se celebró en Sharm el-Sheij, Egipto. El directivo del organismo rector del futbol internacional estuvo a lado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante meses recientes, Trump e Infantino han compartido escenario en un par de ocasiones, principalmente por la celebración de la Copa Mundial de Clubes este año y de cara a la Copa Mundial Norteamérica 2026. Por ello, el dirigente de la FIFA ahora estuvo presente en la cumbre en la ciudad egipcia.

Trump invitó a Infantino a la cumbre | AP

Infantino, único líder deportivo en la cumbre

Durannte el evento, Trump recibió a mandararios de 30 países europeos, entre los cuales destacaron Georgia Meloni (Italia), Pedro Sánchez (España) y Emmanuel Macron (Francia). Entre ese grupo destacó la presencia de Infantino, quien conversó con el presidente estadounidense y posó para la fotografía que se volvió viral en redes sociales.

Recientemente, Infantino se refirió a Trump como su "gran amigo", por lo que el líder republicano respondió con una invitación para el acto de firma de los Acuerdos de Abraham en la Casa Blanca. Con esto, solo se reafirma la relación entre ambos personajes, a poco menos de un año del inicio del mundial.

Trump invitió a Infantino, con quien ha estrechado su relación | AP

¿Cómo es la relación entre Trump e Infantino?

Desde 2020, cuando se reunieron en Suiza en un evento entre CEOs globales, el actual presidente estadounidense y el dirigente de la FIFA han estrechado sus vínculos. Infantino felicitó a Trump cuando ganó las elecciones y lo visitó antes de que asumiera la presidencia.

Este año, en agosto, participaron en una conferencia de prensa para anunciar la fecha del sorteo del Mundial. "Es un gran honor. Cada partido será como un Super Bowl, el evento más grande en la historia del deporte".

Infantino posó a lado de Trump durante la cumbre por la paz | AP

"La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el conjunto de eventos más grande y complejo en la historia del deporte, y el Kennedy Center le dará un inicio fenomenal", destacó Trump en aquella ocasión.

Por su parte, hace algunos días -en la Asamblea Anual de la European Football Clubs (EFC) de Roma- Infantino felicitó a Trump por haber participado en un acuerdo con Israel y Hamás que persigue el alto el fuego en Oriente Medio. "Esta primera parte del acuerdo de paz es una noticia fantástica. Es algo que va más allá del fútbol, pero que también incluye al fútbol", señaló.

Con motivo del Mundial, Trump e Infantino han estrechado sus lazos | AP