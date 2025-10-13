Real Madrid tiembla: FC Barcelona recupera a Lamine Yamal de cara al Clásico de LaLiga

El FC Barcelona podría contar con varias de sus estrellas para el esperado Clásico Español frente al Real Madrid, programado para el domingo 26 de octubre. Entre los jugadores que apuntan a reaparecer destaca Lamine Yamal, quien avanza de manera sorprendente en su recuperación.
Lamine Yamal acelera su recuperación y apunta al Clásico
A comienzos de octubre, Lamine Yamal volvió a sufrir molestias en el pubis, lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico azulgrana. Sin embargo, según informó AS, el joven extremo “evoluciona muy favorablemente” y podría recibir el alta médica el sábado 18 de octubre, justo a tiempo para sumar minutos ante el Girona.
El plan del Barcelona es claro: que Yamal llegue en plenitud física al duelo frente al Real Madrid. Por ello, se prevé que tenga participación contra el Girona e, incluso, podría ser titular ante Olympiacos en la Champions League, para llegar con ritmo competitivo al Clásico.
Raphinha y Fermín López también regresan
No solo Yamal genera buenas noticias. Tanto Raphinha como Fermín López estarían listos para reaparecer ante el Girona. Las sensaciones son positivas y, si todo sale según lo previsto, ambos futbolistas disputarán algunos minutos el sábado 18 de octubre.
La decisión final dependerá del cuerpo técnico, que evaluará si han superado por completo sus respectivas lesiones antes de confirmar su participación.
El calendario clave del Barcelona antes del Clásico
Barcelona vs Girona – sábado 18 de octubre
Barcelona vs Olympiacos (Champions League) – martes 21 de octubre
Real Madrid vs Barcelona – domingo 26 de octubre