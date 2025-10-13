Real Madrid tiembla: FC Barcelona recupera a Lamine Yamal de cara al Clásico de LaLiga

El conjunto azulgrana reintegra piezas fundamentales justo antes de una seguidilla decisiva de compromisos que podría definir su temporada

Lamine Yamal, tras perder el Balón de Oro
Lamine Yamal, tras perder el Balón de Oro | @FCBarcelona
Álex Martínez
13 de Octubre de 2025

El FC Barcelona podría contar con varias de sus estrellas para el esperado Clásico Español frente al Real Madrid, programado para el domingo 26 de octubre. Entre los jugadores que apuntan a reaparecer destaca Lamine Yamal, quien avanza de manera sorprendente en su recuperación.

Lamine Yamal, en práctica del Barça I @FCBarcelona
Lamine Yamal, en práctica del Barça I @FCBarcelona

Lamine Yamal acelera su recuperación y apunta al Clásico

A comienzos de octubre, Lamine Yamal volvió a sufrir molestias en el pubis, lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico azulgrana. Sin embargo, según informó AS, el joven extremo “evoluciona muy favorablemente” y podría recibir el alta médica el sábado 18 de octubre, justo a tiempo para sumar minutos ante el Girona.

El plan del Barcelona es claro: que Yamal llegue en plenitud física al duelo frente al Real Madrid. Por ello, se prevé que tenga participación contra el Girona e, incluso, podría ser titular ante Olympiacos en la Champions League, para llegar con ritmo competitivo al Clásico.

Raphinha, de vuelta a Barcelona I @FCBarcelona
Raphinha, de vuelta a Barcelona I @FCBarcelona

Raphinha y Fermín López también regresan

No solo Yamal genera buenas noticias. Tanto Raphinha como Fermín López estarían listos para reaparecer ante el Girona. Las sensaciones son positivas y, si todo sale según lo previsto, ambos futbolistas disputarán algunos minutos el sábado 18 de octubre.

La decisión final dependerá del cuerpo técnico, que evaluará si han superado por completo sus respectivas lesiones antes de confirmar su participación.

Lamine Yamal I @FCBarcelona
Lamine Yamal I @FCBarcelona

El calendario clave del Barcelona antes del Clásico

  • Barcelona vs Girona – sábado 18 de octubre

  • Barcelona vs Olympiacos (Champions League) – martes 21 de octubre

  • Real Madrid vs Barcelona – domingo 26 de octubre

TE PUEDE INTERESAR

Oficial: Villarreal vs Barcelona de LaLiga se jugará en Miami, Estados Unidos

Futbol Internacional | 08/10/2025

Oficial: Villarreal vs Barcelona de LaLiga se jugará en Miami, Estados Unidos
Jugadores del Barcelona

Futbol Internacional | 10/10/2025

‘La gente intenta desestabilizarlo’: Jugador del Barcelona lanzó contundente mensaje tras críticas a Yamal
Kylian Mbappé defiende a Lamine Yamal: 'deben dejarlo en paz'

Internacionales | 10/10/2025

Kylian Mbappé defiende a Lamine Yamal: 'deben dejarlo en paz'
Te recomendamos
Dani Olmo se une a lesionados del Barcelona a dos semanas del Clásico
LaLiga
Real Madrid
FC Barcelona

LO ÚLTIMO

 