"Me estoy volviendo culé": Ibai Llanos genera polémica y aficionados del Real Madrid lo revientan

En redes sociales se hizo viral un comentario del famoso creador de contenido Ibai Llanos, quien durante varios años ha manifestado su afición por el Real Madrid. En su cuenta de X (antes Twitter) aseguró que prefiere ver al Barcelona.

Ibai con playera del Leganés | X: @IbaiLlanos

¿Qué dijo Ibai Llanos sobre Barcelona y Real Madrid?

El peculiar mensaje de Ibai Llanos despertó la polémica entre los aficionados, pues varios lo consideraban como un fuerte aficionado del Real Madrid, pero por otro lado alegró a los culés que también siguen al famoso streamer.

“Me jode admitirlo pero últimamente prefiero ver los partidos del Barça que del Madrid. Lo de Pedri y Lamine es otro rollo. Son muy buenos. Creo que me estoy volviendo culé”, escribió Ibai Llanos en su cuenta de X.

Varios aficionados madridistas tienen la sospecha de que se trata de un hackeo a su cuenta, ya que les parece extraño que el creador de contenido haya escrito esto después de tantos años de defender al conjunto Blanco.

Aficionados revientan a Ibai

Las críticas también llegaron, ya que los más fuertes aficionados del Real Madrid no aprueban que haga este tipo de comentarios. “Primero, cuando uno es de un equipo, es para siempre, lo cual dice muy poco y malo de ti. Y segundo, espero que sea mucha mucha pasta, porque sino es completamente patético. Ah, también disfrutarías del partido contra el Sevilla, verdad?”, escribió un seguidor merengue.

Ibai con playera del Leganés | X: @IbaiLlanos

Hasta el momento, Ibai Llanos no ha hecho más comentarios sobre el tema, por lo que la publicación continúa generando reacciones divididas entre los aficionados de ambos equipos. Algunos consideran que se trató de una simple opinión futbolística sin mayor intención, mientras que otros lo ven como una traición hacia el Real Madrid.

El creador de contenido, conocido por su cercanía con varios futbolistas y figuras del deporte, ha mostrado en distintas ocasiones su admiración por jugadores de diferentes clubes, por lo que no sería la primera vez que expresa su gusto por el buen juego más allá de los colores.

Mientras tanto, el tuit acumula miles de interacciones y se mantiene como uno de los temas más comentados en redes sociales, demostrando una vez más la enorme influencia de Ibai Llanos en la conversación digital relacionada con el futbol.

Ibai con playera del Colo Colo | X: @IbaiLlanos