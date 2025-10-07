Scarlett Camberos explota contra periodista por 'acecharla' en el aeropuerto: "Das bastante pena"

Una nueva polémica extracancha sacude a la Liga MX Femenil, y en esta ocasión, la protagonista es la estrella del América Femenil, Scarlett Camberos. La dorsal '10' del equipo azulcrema estalló en redes sociales contra el periodista deportivo Jonathan Peña, acusándolo de difundir rumores falsos y de acoso.

Scarlett Camberos, jugadora del América Femenil | MEXSPORT

La controversia se desató luego de que el periodista Jonathan Peña publicara una fotografía de Camberos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La reacción de la jugadora fue inmediata y contundente, utilizando la misma plataforma de redes sociales para responder al comunicador.

En su mensaje, Scarlett Camberos arremetió con dureza:

"Aparte de difundir rumores falsos para llamar la atención nos estás acechando en el aeropuerto. Das bastante pena. Consigue una vida y ayuda."

Este señalamiento de la jugadora implica una doble crítica: la supuesta difusión de información personal falsa y una conducta que ella calificó como acoso al tomarle fotografías en un espacio privado como el aeropuerto.

Mensaje de Scarlett Camberos | X: @scarnefer

Falso rumor de Scarlett Camberos

La molestia de Camberos se debe a un falso rumor que circuló intensamente en redes sociales durante los últimos días, involucrando aspectos de su vida personal, rumor que Camberos piensa que fue alimentado por los comentarios del periodista.

Responden a Camberos

Por su parte, el periodista Jonathan Peña no tardó en responder a la futbolista del América y defendió su postura, negando las acusaciones y deslindándose de la difusión de información errónea sobre su vida personal.

Peña sostuvo que la jugadora estaba "confundida" respecto a su papel en la propagación del rumor:

"Creo estás confundida porque en distintas redes fui de los que comenté que ese rumor efectivamente era falso y ahí están los videos de estos días..."

Respuesta a Camberos |