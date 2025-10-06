América remonta en el último minuto ante Rayadas en el Estadio BBVA

Las Águilas ganan y remontan con polémica. Tras ir 1-0 abajo en el marcador, América le dio la vuelta y venció 1-2 a Rayadas, en duelo correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. Con dos goles en los últimos 10 minutos, las dirigidas por Ángel Villacampa completaron la remontada con un tanto controversial de Irene Guerrero, en la que el balón aparentemente salió del terreno de juego.

Durante el primer tiempo, Rayadas fue superior a las Águilas y casi al final del mismo se pusieron arriba en la pizarra. Luego de un remate de Alice Soto, el balón quedó a la deriva dentro del área y lo tomó Daniela Monroy, quien después de acomodarse la esférica disparó a segundo poste y puso el 1-0 tras un tiro inalcanzable para Sandra Paños. Tras esto, el marcador permaneció así hasta el descanso.

Daniela Monroy hizo el tanto de la ventaja | IMAGO 7

Ya para la segunda parte, Ángel Villacampa modificó en busca de igualar la pizarra y les dio entrada a Mariela Ramos como a Annie Karch tras las salidas de Alexa Soto y Annia Mejia. Del lado de Rayadas, solo hubo un cambio, pues Daiana Serafim Da Silva abandonó el campo y en su lugar ingresó Tanna Sánchez. Luego de esto, las locales tuvieron la opción más clara para ampliar su ventaja.

Al minuto 50, la polémica se hizo presente en el Estadio BBVA, pues tras una falta dentro del área, la árbitra central del juego se equivocó y marcó penalti. Sin embargo, la ‘justicia divina’ se impuso y tras un cobro débil, Sandra Paños atajó la pena máxima de Lucia García y mantuvo el marcador con la mínima desventaja para el América.

Scarlett Camberos marcó el tanto del empate | MEXSPORT

Posteriormente, las de Coapa no encontraban opciones importantes de gol hasta el minuto 80. Luego de un pase desde su propia cancha, Scarlett Camberos condujo más de 30 metros por la banda izquierda ante tres defensas rivales, pero al no recibir algún tipo de presión, la ‘10’ de las Águilas recortó hacia el centro y con un disparo a segundo poste, muy parecido al del gol de Rayadas, puso el 1-1 que le daba opciones a su equipo para remontar.

Lucía García falló un penal en el arranque del segundo tiempo | IMAGO 7

Y cuando parecía que el partido quedaría 1-1, Kiana Palacios apareció por la banda derecha, eliminó a una rival y al llegar a línea de fondo mandó un centro raso, el cual rechazó la portera de Monterrey, pero el rebote lo aprovechó Irene Guerrero para empujar la esférica y poner el 1-2 definitivo.

Tras este gol, Irene le marcó por tercera ocasión consecutiva a las regiomontanas. Por otro lado, Rayadas llegó a cinco derrotas en el Apertura 2025, su cifra más alta en la historia de la Liga MX Femenil, contándose solo temporada regular.

Irene Guerrero hizo el gol de la victoria | MEXSPORT